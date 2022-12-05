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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar'a çevrildi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar'a çevrildi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Cengiz Ünder ile görüşmüş ancak olumlu sonuçlanmamıştı. Bunun üzerine hareket geçen Sarı-Kırmızılılar, Belçika ekibi Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile temasa geçti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 05.12.2022 12:24
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın yolunu tutan yıldız oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Galatasaray, kanat transferi için geçtiğimiz günlerde Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ile görüşme gerçekleştirmiş ancak transfer sonuçlanmamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Bunun üzerine hareket geçen Sarı-Kırmızılılar, Belçika ekibi Westerlo forması giyen Halil Akbunar ile temasa geçti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Galatasaray'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve Ocak ayında imzaların atılacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında İzmir ekibi Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Bu sezon Westerlo'da 13 maçta forma giyen Halil Akbunar, 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. 6 yıl Göztepe forması giyen yıldız oyuncu Elazığspor formasını da terletmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Kariyerinde 353 karşılaşmada forma giyen Halil Akbunar, 55 gol atarken 64 de asist üretti. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncu, kariyerinde 110 maçta sol kanat, 82 karşılaşmada ise sağ kanatta oynadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Belçika ekibi Westerlo'nun Başkanı Türk iş adamı Oktay Ercan. 2. Başkanı ise bir dönem Fenerbahçe'de görev alan Hasan Çetinkaya. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde iki isim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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