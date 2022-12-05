Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’dan büyük atak! Cengiz Ünder olmayınca rota Halil Akbunar’a çevrildi!

Galatasaray'ın 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve Ocak ayında imzaların atılacağı belirtildi. Tecrübeli oyuncu sezon başında İzmir ekibi Göztepe'den Westerlo'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.