Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien Ismael’in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ta geçen sezon takımın başına geçen ve bu sezon Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayıran Fransız teknik adama yeniden Avusturya yolu gözüktü. Avusturya medyasına göre, Valerien Ismael, Austria Wien ile görüşmelere başlayacak.
VALERİEN ISMAEL'İN YENİ ADRESİ
Avusturya medyasından oe24'ün haberine göre, Austria Wien Yönetimi takımın başına Valerien Ismael'i getirmek istiyor. Avusturya kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fransız teknik adamın kapısını çalacağına vurgu yapıldı.
7 AYLIK BEŞİKTAŞ MACERASI
Beşiktaş'a 25 Mart'ta imza atan ve 7 ay takımın başında kalan Valerien Ismael, 18 maçta 1.72 puan ortalaması tutturdu. Bu sezon Süper Lig'de 11 hafta Beşiktaş'ı yöneten Ismael, 2-1'lik Hatayspor yenilgisi sonrası görevinden ayrıldı. Onun yerini ise Şenol Güneş aldı.
PERFORMANSINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
47 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya ekibi LASK Linz'de hem teknik direktör hem de sportif direktör olarak görev almıştı. Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, Barnsley ve West Bromwich gibi takımları çalıştıran Fransız teknik adam, hiçbir kulüpte 2 puan ortalaması yakalayamadı.