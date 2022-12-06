Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Valerien Ismael’in yeni adresi belli oldu

ÇEBİ: İSTEMEDEN GÖNDERDİK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik" ifadelerini kullanmıştı.

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