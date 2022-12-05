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    • Spor
    • 05.12.2022 14:27
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    • 05.12.2022 14:27
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    Beşiktaş'ın eski yıldızı Loris Karius'un gözü bu haberde! Newcastle United'daki geleceği belli oluyor

    Son dakika spor haberleri | Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un Premier Lig'deki geleceği belli oluyor. İngiliz basını Newcastle United'ın Karius için net bir karar vereceğini ifade etti.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ın eski yıldızının gözü bu haberde

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'da gözler Alman kaleci Loris Karius'un geleceğine çevrildi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Karius, kulüpten yeni sözleşme ile ilgili gelecek haberi bekliyor.

    NEWCASTLE İLE ADA'YA DÖNMÜŞTÜ
    Daha önce Liverpool forması giyen ve Merseyside ekibinde tutunamayan Loris Karius, Newcastle United ile yıl sonuna kadar anlaşarak yeniden Ada'ya dönmüştü.

    SAKATLIK, KARIUS'A KAPI AÇTI
    Newcastle United'da hatırlanacağı üzere Karl Darlow'un ayak bileğinden sakatlanması sonrasında Loris Karius'un transfer edilmesi kararlaştırılmıştı.

    KARIUS İÇİN KARAR AŞAMASI
    İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yakın bir zamanda Karius ile ilgili net bir karar verileceği ifade edildi.

        "BURASI HEYECAN VERİCİ"
        Premier Lig ekibiyle sözleşme imzaladıktan sonra Alman file bekçisi, "Newcastle'ın benim için doğru bir proje olduğunu hissettim. Burada olmak heyecan verici" demişti.

        KONTRAT DURUMU
        29 yaşındaki Loris Karius ile Newcastle United arasındaki sözleşme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla resmi olarak son bulmuş olacak.

        KARIUS BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇTA OYNADI?
        6 gün önce bir orman gezintisinde motosikletiyle görüntülenen Karius, Beşiktaş'a 2 yıl için 2.5 milyon euro karşıladığında kiralanmıştı. Karius, Siyah-Beyazlı formayla 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol gördü.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Kariyerine ülkesi Almanya'nın Mainz 05 takımında başlayan Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş ve Union Berlin ekiplerinde oynadıktan sonra Newcastle ile anlaşmıştı.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ın eski yıldızı Loris Karius'un gözü bu haberde! Newcastle United'daki geleceği belli oluyor
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