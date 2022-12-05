Beşiktaş'ın eski yıldızı Loris Karius'un gözü bu haberde! Newcastle United'daki geleceği belli oluyor

SAKATLIK, KARIUS'A KAPI AÇTI

Newcastle United'da hatırlanacağı üzere Karl Darlow'un ayak bileğinden sakatlanması sonrasında Loris Karius'un transfer edilmesi kararlaştırılmıştı.

KARIUS İÇİN KARAR AŞAMASI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yakın bir zamanda Karius ile ilgili net bir karar verileceği ifade edildi.