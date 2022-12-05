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    • 05.12.2022 15:25
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    • 05.12.2022 15:45
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    İspanyol basını bombayı patlattı: Cristiano Ronaldo Al Nassr ile 500 milyon euroya el sıkıştı

    Son dakika haberi! Manchester United'ın ardından yeni durağı merak konusu olan Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anlaştığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İspanyol basınından C.Ronaldo bombası!

    Manchester United'ın ardından yeni durağı merak konusu olan Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anlaştığı ortaya çıktı.

    İspanyol medyasından Marca'nın haberine göre, Manchester United'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.

    Ronaldo'nun yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        500 MİLYON EURO
        37 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı, 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giyecek. 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen Portekizli futbolcu, toplamda 500 milyon Euro kazanacak. Söz konusu transferin resmiyet kazanması durumunda Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atmış olacak ve aktif kariyerini sürdüren sporcular arasında en yüksek maaşı içeren kulüp kontratının sahibi olacak.

        TARİHE GEÇEN BİR YILDIZ
        Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Kariyerinde 1113 maçta 807 gol atıp 273 de asiste imza atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçmişti. 20 milyon euro piyasa değeri olan Ronaldo için şu ana kadar 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. KırmızıŞeytanlar'da ikinci dönemini bitiren Ronaldo, United'dan önce Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon'da oynamıştı.

        NELER VAR NELER!
        Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya önerdiği kontratta inanılmaz maddeler bulunuyor. İşte dev liste:
        2 adet villa
        2 yıl boyunca özel uçak tahsisi
        1 adet zırhlı jip araç
        1 adet özel zırlı Porsche
        Maç başına 200 bin Euro prim
        Gol başına 200 bin Euro prim

        Birçok takım ile anılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo'nun güncel market değeri 20 milyon euro civarında.

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        Haberler Spor İspanyol basını bombayı patlattı: Cristiano Ronaldo Al Nassr ile 500 milyon euroya el sıkıştı
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