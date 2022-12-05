İspanyol basını bombayı patlattı: Cristiano Ronaldo Al Nassr ile 500 milyon euroya el sıkıştı

TARİHE GEÇEN BİR YILDIZ

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Kariyerinde 1113 maçta 807 gol atıp 273 de asiste imza atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçmişti. 20 milyon euro piyasa değeri olan Ronaldo için şu ana kadar 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. KırmızıŞeytanlar'da ikinci dönemini bitiren Ronaldo, United'dan önce Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon'da oynamıştı.

NELER VAR NELER!

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya önerdiği kontratta inanılmaz maddeler bulunuyor. İşte dev liste:

2 adet villa

2 yıl boyunca özel uçak tahsisi

1 adet zırhlı jip araç

1 adet özel zırlı Porsche

Maç başına 200 bin Euro prim

Gol başına 200 bin Euro prim

Birçok takım ile anılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo'nun güncel market değeri 20 milyon euro civarında.