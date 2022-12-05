Katar'dan Tunus'a Stadyum 974 transferi!





30 Kasım 2021'de açılan stadyum nakliye konteynırları kullanılarak inşaa edilmişti. 40 bin kapasiteli stadyum, sökülerek Tunus'a gönderilecek ve burada yeniden takılıp kullanılmaya başlanacak.

Katar 2022 Dünya Kupası için 8 yeni stadyum inşaa etmişti. Bunların içerisinde finalin oynanacağı 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nun yanı sıra, 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu yer aldı. Education City, Khalifa Internacional, Al Janoud, Ahmad bin Ali, Al Thumama ve Stadyum 974 ise 40 bin kapasiteli stadyumlar olarak sıralandı.