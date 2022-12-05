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    • Spor
    • 05.12.2022 17:00
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    • 05.12.2022 17:00
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    Katar'dan Tunus'a Stadyum 974 transferi!

    Son dakika Dünya Kupası haberlerleri! Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 8 stadyumdan biri olan Stadyum 974, sökülerek Tunus'a gönderilecek ve burada yeniden takılıp kullanılmaya başlanacak.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Katar’dan Tunus’a stadyum transferi!

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 8 stadyumdan biri olan Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçı sonrası sökülmeye başlanacak.



    30 Kasım 2021'de açılan stadyum nakliye konteynırları kullanılarak inşaa edilmişti. 40 bin kapasiteli stadyum, sökülerek Tunus'a gönderilecek ve burada yeniden takılıp kullanılmaya başlanacak.

    Katar 2022 Dünya Kupası için 8 yeni stadyum inşaa etmişti. Bunların içerisinde finalin oynanacağı 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nun yanı sıra, 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu yer aldı. Education City, Khalifa Internacional, Al Janoud, Ahmad bin Ali, Al Thumama ve Stadyum 974 ise 40 bin kapasiteli stadyumlar olarak sıralandı.

    Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore son 16 maçının ardından başka topraklarda hizmet vermeyi sürdürecek.

    40 bin kapasiteli stadyumun inşaasında nakliye konteynırları kullanılmış ve sökülmeye uygun şekilde tasarlanmıştı.

        Katar'ın aldığı karar sonra stadyumun sökülerek Kuzey Afrika ülkesi Tunus'a gönderileceği ve burada yeniden açılacağı öğrenildi. Stadyum 974 dünya üzerinde sökülebilir şekilde tasarlanan ve kullanılan ilk stadyum olarak tarihe geçmişti.

        HASTANE YAPILACAK
        Katar devletinin aldığı karara göre stadyum yerine hastane inşaatı yapılacak.

        STADIN İSMİ KONTEYNIRDAN GELİYOR
        974 stadyumunun ismi yapımında kullanılan 974 konteynırdan geliyor. Ayrıca 974 sayısı Katar'ın uluslararası telefon kodu...

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