Ronaldo için çıldırdılar! Suudi ekibi Al Nassr’dan yıldız oyuncuya 500 milyon euro

Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. İspanyol basını, Suudi ekibi Al Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastığını öne sürdü.
500 MİLYON EURO
Al Nassr, 37 yaşındaki Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşma yapmak istiyor. Portekiz Milli Takımı ile Katar'da Dünya Kupası için mücadele edecek ve 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini ifade eden Ronaldo'nun sezon başına yaklaşık 200 milyon euro, toplamda ise 500 milyon euro olacağı belirtildi.
TARİHE GEÇEN BİR YILDIZ
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Kariyerinde 1113 maçta 807 gol atıp 273 de asiste imza atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçmişti. 20 milyon euro piyasa değeri olan Ronaldo için şu ana kadar 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. KırmızıŞeytanlar'da ikinci dönemini bitiren Ronaldo, United'dan önce Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon'da oynamıştı.