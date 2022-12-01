Ronaldo için çıldırdılar! Suudi ekibi Al Nassr’dan yıldız oyuncuya 500 milyon euro





TARİHE GEÇEN BİR YILDIZ

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Kariyerinde 1113 maçta 807 gol atıp 273 de asiste imza atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçmişti. 20 milyon euro piyasa değeri olan Ronaldo için şu ana kadar 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. KırmızıŞeytanlar'da ikinci dönemini bitiren Ronaldo, United'dan önce Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon'da oynamıştı.