Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ronaldo için çıldırdılar! Suudi ekibi Al Nassr’dan yıldız oyuncuya 500 milyon euro

    Suudi ekibi Al Nassr, Manchester United’dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’yu transfer etmek için düğmeye bastı. Gözler Ronaldo’nun vereceği karara çevrildi.

    Ronaldo için çıldırdılar

    Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. İspanyol basını, Suudi ekibi Al Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastığını öne sürdü.



    500 MİLYON EURO
    Al Nassr, 37 yaşındaki Ronaldo ile 2.5 yıllık anlaşma yapmak istiyor. Portekiz Milli Takımı ile Katar'da Dünya Kupası için mücadele edecek ve 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini ifade eden Ronaldo'nun sezon başına yaklaşık 200 milyon euro, toplamda ise 500 milyon euro olacağı belirtildi.



    TARİHE GEÇEN BİR YILDIZ
    Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele eden Ronaldo'nun bu teklife vereceği cevap merak konusu oldu. Kariyerinde 1113 maçta 807 gol atıp 273 de asiste imza atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçmişti. 20 milyon euro piyasa değeri olan Ronaldo için şu ana kadar 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. KırmızıŞeytanlar'da ikinci dönemini bitiren Ronaldo, United'dan önce Juventus, Real Madrid ve Sporting Lizbon'da oynamıştı.



        NELER VAR NELER!
        Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya önerdiği kontratta inanılmaz maddeler bulunuyor. İşte dev liste:
        2 adet villa
        2 yıl boyunca özel uçak tahsisi
        1 adet zırhlı jip araç
        1 adet özel zırlı Porsche
        Maç başına 200 bin Euro prim
        Gol başına 200 bin Euro prim



        Birçok takım ile anılan dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ronaldo'nun güncel market değeri 20 milyon euro civarında.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’ndan depremzede kadına saygısız hareket
        Haberler Spor Ronaldo için çıldırdılar! Suudi ekibi Al Nassr’dan yıldız oyuncuya 500 milyon euro
            SON DAKİKA