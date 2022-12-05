NBA yıldızı görenleri hayrete düşürdü: Yok artık Curry! Gerçek mi bilgisayar hilesi mi?

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, parkelerdeki üstün performansı ile çokça konuşulan oyunculardan biri durumunda. Curry, maçlar dışında bu kez antrenmanda da sınırları zorladı.
CURRY SINIRLARI ZORLADI
Antrenmanda tam sahadan üst üste üçlükler atmayı deneyen Golden State'in yıldızı performansı ile görenleri hayrete düşürdü.
GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI
Curry'nin üst üste attığı başarılı üçlükleri basketbolseverler arasında da tartışma yarattı. Bazı basketbolseverler Curry için övgü dolu sözler kullanırken, bazıları ise gördüğüne inanamadı.