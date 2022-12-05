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    • Spor
    • 05.12.2022 11:24
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    • 05.12.2022 11:24
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    NBA yıldızı görenleri hayrete düşürdü: Yok artık Curry! Gerçek mi bilgisayar hilesi mi?

    ABD'li NBA yıldızı Stephen Curry, antrenmanda sınırları zorladı. Tam sahadan üst üste üçlükler atmayı deneyen Golden State’in yıldızı performansı ile görenleri hayrete düşürdü.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Görenleri hayrete düşürdü: Yok artık Curry

    NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, parkelerdeki üstün performansı ile çokça konuşulan oyunculardan biri durumunda. Curry, maçlar dışında bu kez antrenmanda da sınırları zorladı.

    GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ: YOK ARTIK CURRY | VİDEO İZLE

    CURRY SINIRLARI ZORLADI
    Antrenmanda tam sahadan üst üste üçlükler atmayı deneyen Golden State'in yıldızı performansı ile görenleri hayrete düşürdü.

    GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI
    Curry'nin üst üste attığı başarılı üçlükleri basketbolseverler arasında da tartışma yarattı. Bazı basketbolseverler Curry için övgü dolu sözler kullanırken, bazıları ise gördüğüne inanamadı.

        ORADA KESİN İP VAR
        Birçok basketbolsever, "Bu imkansız", "Yok artık Curry", "Orada kesin ip var" şeklinde yorumlar yaptı. Görüntünün aynı zamanda bilgisayar hilesi olduğu da konuşuluyor.

        10 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
        Curry'nin sınırları zorladığı anların olduğu video 10 milyondan fazla görüntülenme alırken, sosyal medyada da paylaşılmaya devam ediliyor.

        NBA'DE ÖNEMLİ BİR YILDIZ
        34 yaşındaki point guard, NBA'de 2015, 2017, 2018, 2022 yıllarında şampiyonluk yaşadı. 2022'de NBA finalleri MVP'si olan Curry, All-Star kadrolarının da dikkati çeken isimlerinden biri olarak görülüyor.


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