NBA yıldızı görenleri hayrete düşürdü: Yok artık Curry! Gerçek mi bilgisayar hilesi mi?

ORADA KESİN İP VAR

Birçok basketbolsever, "Bu imkansız", "Yok artık Curry", "Orada kesin ip var" şeklinde yorumlar yaptı. Görüntünün aynı zamanda bilgisayar hilesi olduğu da konuşuluyor.

10 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Curry'nin sınırları zorladığı anların olduğu video 10 milyondan fazla görüntülenme alırken, sosyal medyada da paylaşılmaya devam ediliyor.