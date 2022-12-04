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    Sarı Denizaltı Kadıköy’de battı! Fenerbahçe geriden gelerek Villarreal'i 2-1 yendi

    Avrupa’nın ciddi takımlarından olan Villarreal, 24’te Capoue’nun golüyle öne geçti. 31’de Serdar Dursun penaltıdan dengeyi getirdi. 78’de Joshua King sahneye çıktı. Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını aldı.

    Sarı Denizaltı Kadıköy’de battı

    Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı La Liga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi. 24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, Capoue gelişine vurdu: 1-0.



    29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'de Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.



    58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı. 78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.



        KULÜBÜ DE DÜŞÜNMELİYİZ
        F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonu şöyle konuştu: İsteğimiz sakat oyuncuların bir an önce dönmesi. Joao Pedro 3-4 ay olmayabilir. Bu maçlarda yedek isimler öz güven kazanır. Transfer isterim fakat kulübün finansal anlamda uyması gereken kurallar var. Kulübü de düşünmeliyiz. Trabzonspor ve Galatasaray maçlarına ciddi şekilde hazırlanıyoruz."



        Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Serdar ve King'in gol atması yüzleri güldürdü.

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        Koza Altın
        Haberler Spor Sarı Denizaltı Kadıköy’de battı! Fenerbahçe geriden gelerek Villarreal'i 2-1 yendi
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