Sarı Denizaltı Kadıköy’de battı! Fenerbahçe geriden gelerek Villarreal'i 2-1 yendi

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği yaptığı La Liga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında İspanya'nın Villarreal ekibini 2-1 yendi. 24. dakikada Villarreal 1-0 öne geçti. Mojica'nın pasıyla sağdan hareketlenen Collado'nun ceza sahasına yaptığı ortada, Capoue gelişine vurdu: 1-0.
29. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Serdar Dursun ceza sahasında Cuenca'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti. 31'de Serdar Dursun, topu filelerle buluşturarak skoru 1-1 yaptı.
58. dakikada Serdar Dursun'un ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı. 78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Szalai'nin uzun ortasında ceza sahasında Mert Hakan Yandaş, topu kafayla Joshua King'e indirdi. Joshua King, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1. Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında da bir diğer İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.