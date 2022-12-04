Sarı Denizaltı Kadıköy’de battı! Fenerbahçe geriden gelerek Villarreal'i 2-1 yendi





KULÜBÜ DE DÜŞÜNMELİYİZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonu şöyle konuştu: İsteğimiz sakat oyuncuların bir an önce dönmesi. Joao Pedro 3-4 ay olmayabilir. Bu maçlarda yedek isimler öz güven kazanır. Transfer isterim fakat kulübün finansal anlamda uyması gereken kurallar var. Kulübü de düşünmeliyiz. Trabzonspor ve Galatasaray maçlarına ciddi şekilde hazırlanıyoruz."