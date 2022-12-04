Beşiktaş'ta neler oluyor? Başkanlık koltuğu için flaş iddia: Hazırlık yapıyor

Beşiktaş'ta 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Gergin geçen toplantıya Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları damga vurdu. Yamantürk, "Başkan Çebi ile komşu bile olmayız. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Zaten bizimle görüşmüyor, ikinci başkanı yolluyor. 3 yılda 5 antrenör değiştirildi. Kısa süre içinde beni 3 kez kulüpten atmaya kalktılar. İstiyorsunuz ki susalım, sizin dediğiniz gibi yapalım" demişti. Bu sözlere Çebi, "Burayı yönetecek adam yok denilmesi yakışık almadı. Eleştiriye varım ama hakarete yokum. Ben gelmeden önce elektrik faturaları bile ödenmiyordu. 5 hoca da değiştirmedim. Ben müsaadenizle şimdi buradan gidiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Camiada çokça konuşulan ve gündem olan konuyu Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanlarından Şeref Nasır ile yine camianın etkin isimlerinden biri olan eski yönetici Hakan Aksoy, TAKVİM'e değerlendirdi. İki isim de çarpıcı ifadeler kullandı.