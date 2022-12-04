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    • Spor
    • 04.12.2022 14:19
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    • 04.12.2022 14:32
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    Beşiktaş'ta neler oluyor? Başkanlık koltuğu için flaş iddia: Hazırlık yapıyor

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş'ın 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı dün yapıldı. Toplantıda Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Başkan Ahmet Nur Çebi adeta birbirine girdi. Beşiktaş içinden isimler yaşananları takvim.com.tr'ye değerlendirirken, başkanlık yarışı için de flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta başkanlık koltuğu için flaş iddia

    Beşiktaş'ta 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Gergin geçen toplantıya Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları damga vurdu. Yamantürk, "Başkan Çebi ile komşu bile olmayız. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Zaten bizimle görüşmüyor, ikinci başkanı yolluyor. 3 yılda 5 antrenör değiştirildi. Kısa süre içinde beni 3 kez kulüpten atmaya kalktılar. İstiyorsunuz ki susalım, sizin dediğiniz gibi yapalım" demişti. Bu sözlere Çebi, "Burayı yönetecek adam yok denilmesi yakışık almadı. Eleştiriye varım ama hakarete yokum. Ben gelmeden önce elektrik faturaları bile ödenmiyordu. 5 hoca da değiştirmedim. Ben müsaadenizle şimdi buradan gidiyorum" diyerek tepki gösterdi.

    Camiada çokça konuşulan ve gündem olan konuyu Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanlarından Şeref Nasır ile yine camianın etkin isimlerinden biri olan eski yönetici Hakan Aksoy, TAKVİM'e değerlendirdi. İki isim de çarpıcı ifadeler kullandı.


    *Şeref Nasır

    "YAMANTÜRK'Ü YİNE DİSİPLİN'E VERECEKLER"
    Şeref Nasır, "Divan Başkanı kanımızı donduran açıklamalar yaptı. Rahmetli Süleyman Seba döneminde de bazı cümleleri vardı. Başkan ile anlaşamayabilirsiniz. Bu içeride çözülecek bir mesele. 'Ona akraba olmam' ya da 'Komşu bile olmam' gibi cümleler kurmak Divan Başkanı adına yakış almadı. Şu anda Tevfik Yamantürk'ü Disiplin Kurulu'na vermek isteyen insanlar var. Telefonlarım susmuyor. Kavganın olmamasını dilediğim için engel olmaya çalışıyorum. 17 sene yöneticilik yaptım. 5 sene de Divan Başkanı olarak hizmet verdim. Ben böyle bir şey yaşamadım. Beşiktaş'ta yanlış şeyler oluyor" dedi.

    "BAŞKANLIK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞ"
    Kulübün ciddi bir borç ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Şeref Nasır, "Borcun bu kadar artması elbette rahatsızlık verici. Gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlarımız başkanlık için çalışmalara girmiş. Onu görüyorum. Bu konuşmalar camiayı sarsar. 32 senedir de divan üyesiyim. Ben böyle cümlelere inanın rastlamadım. Beşiktaş'a hayatını veren biri olarak Süleyman Seba'dan sonra gidişatın bir gün buralara geleceği belliydi. Çok üzüntülüyüm" ifadelerini kullandı.


        *Hakan Aksoy

        "TEVFİK BEY BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR"
        Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden biri olan Hakan Aksoy ise "Bir divan başkanı, bir başkana aday olduğunu gösterdi. Tevfik Bey başkanlığa hazırlanıyor. Yanlışlar nerede? Beşiktaş hafızasını kaybetmiş. Camia birbirine girmiş durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi camiayı toparlamalı. Evet ben de başkanı 4 senede bir kere gördüm. Ama bu neyin kavgası? Camia olarak çare bulmalıyız. Beşiktaş'ta sen iyiysen içeri, değilsen dışarı atıyorlar. Divan Başkanı hep yıkıcı konuşuyor" dedi.

        "BİZ DEĞERLERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"
        Yöneticilerin morale ihtiyacı olduğunu belirten Aksoy, "Kulüplerde maaş almayan tek kitle yönetici kadrosudur. Peki, yönetici niye oraya gelir? Bizim gibi deliler hizmet için gelir. Öbürleri ise başka şeyler için gelir. Camianın kavgaya değil birleşmeye ihtiyacı var. Başkanı sevmeyebilirsin ama makama saygı diye bir şey vardır. Yine söylüyorum, bir Beşiktaşlı olarak değerlerimizi geri istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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        Koza Altın
        Haberler Spor Beşiktaş'ta neler oluyor? Başkanlık koltuğu için flaş iddia: Hazırlık yapıyor
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