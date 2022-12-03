Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arada Fenerbahçe, Kadıköy'de Villarreal'i konuk etti. Sarı lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.
İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR
Fenerbahçe, hazırlık maçında Villarreal'i 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini 31'inci dakikada penaltıdan Serdar Dursun ile 78'inci dakikada King kaydederken; Villarreal'in golünü 24'üncü dakikada Capoue attı.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Villarreal ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Esat Sancaktar üstlendi.