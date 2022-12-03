Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 2-1 mağlup etmeyi başardı





FENERBAHÇE'DE İKİNCİ YARI 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 2'nci yarısında 6 oyuncu değiştirdi. 56'ncı dakikada Lincoln'ün yerine King, Osman Ertuğrul'un yerine İrfan Can Eğribayat, 66'ncı dakikada Arao'nun yerine Mert Hakan Yandaş, Zajc'ın yerine İsmail Yüksek, Alioski'nin yerine Lemos, Rossi'nin yerine Bruma dahil oldu. Öte yandan Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, mücadelede 10 değişiklik yaptı.