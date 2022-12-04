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    Lionel Messi sahneye çıktı! Arjantin, Avustralya’yı yenip son 8’e adını yazdı

    35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Messi, sol ayağıyla köşeye çok temiz bıraktı: 1-0. İlk devre bu sonuçla bitti... Avustralya kalecisi Ryan 57’de topu kaptırdı, Alvarez hatayı affetmedi: 2-0. Kangurular, 77’de farkı 1’e indirdi ama yetmedi.

    Messi’nin rüyası sürüyor

    Dünyadaki futbolseverlerin birçoğu, Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'nı almasını istiyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak anılmak isteyen Messi de bu rüyayı gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor. Son 16 turunda Avustralya ile eşleşen Tangocular, beklenildiği gibi maçı kazanmayı başardı. Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Lionel Messi, sol ayağıyla kaleciyi avladı: 1-0. Arjantin ilk yarıyı bu golle önde tamamladı.



    7 TURNUVA SONRA İLK
    Rahat bir maç çıkaran Tangocular, 57'de skoru 2-0'a getirdi. Avustralya kalecisi Mathew Ryan, ayağındaki topu Julian Alvarez'e kaptırdı. Alvarez büyük hatayı değerlendirerek topu filelerle buluşturdu: 2-0. 77'de Craig Goodwin'in uzaktan şutu savunmada Enzo Fernandez'e çarpıp ağlara gitti: 2-1. Arjantin kontrolü elden bırakmadı ve maçı kazandı. Tangocular, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Maç 9 Aralık'ta oynanacak.


    1000'İNCİ MAÇINA ÇIKTI
    Messi, kulüp ve milli takım kariyerinde 1000. maçına çıkarak önemli başarıya imza attı. Messi maçta yine yıldızlaştı.
        Koza Altın
        Haberler Spor Lionel Messi sahneye çıktı! Arjantin, Avustralya’yı yenip son 8’e adını yazdı
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