Lionel Messi sahneye çıktı! Arjantin, Avustralya’yı yenip son 8’e adını yazdı

Dünyadaki futbolseverlerin birçoğu, Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'nı almasını istiyor. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak anılmak isteyen Messi de bu rüyayı gerçekleştirmeye adım adım yaklaşıyor. Son 16 turunda Avustralya ile eşleşen Tangocular, beklenildiği gibi maçı kazanmayı başardı. Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Lionel Messi, sol ayağıyla kaleciyi avladı: 1-0. Arjantin ilk yarıyı bu golle önde tamamladı.