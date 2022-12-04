Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta çarşı karıştı! Divan Kurulu Toplantısı gerilim filmlerini aratmadı

    Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, “3 yılda 5 antrenör gitti. Gerilmi iz 60, giderimiz 73 milyon Euro” dedi. Çebi ise, “Gelmeden önce faturalar ödenmiyodru” cevabını verdi.

    Beşiktaş’ta çarşı karıştı

    Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısı adeta gerilim filmi gibiydi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini hedef alırken, kulübün 1 numaralı ismi de toplantıda Yamantürk'e cevap verdi.



    İSTİYORSUNUZ Kİ SUSALIM
    Tevfik Yamantürk, "Başkan ile görüşemiyoruz. Farklı dünyaların insanlarıyız. Kendisiyle ortaklık da akrabalık da yapmak istemeyiz. 3 yılda 5 antrenör değiştirildi. Kendi şirketlerimizde böyle değişiklik yapmıyoruz. Bakıldığında gelirimiz 60, giderimiz ise 73 milyon euro civarında. Bunu gören insan harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeyim de kim söylesin? O zaman bizi lağvedin. Kısa süre içinde 3 kez beni kulüpten atmaya kalktılar. İstiyorsunuz ki susalım, sizin dediğiniz gibi yapalım" ifadesini kullandı.



    ÇEBİ'DEN YAMANTÜRK'E YANIT
    Daha sonra söz alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Burayı yönetecek adam yok denilmesi yakışık almadı. 3 milyar borcun faizi ile bugün bu noktaya gelindi. Ben 5 hoca da değiştirmedim. Kendi dönemimde yapılacak her şeyi yaptım. Eleştiriye varım, hakarete yokum. Ortamın böyle olması Beşiktaş'a yakışmadı. Şahsi itiş kakışı bir tarafa bırakmak gerek. Ben gelmeden önce elektrik faturaları bile ödenmiyordu" dedi.



        BEŞİKTAŞ'TA BORÇ 6 MİLYAR
        Beşiktaş'ın 2022 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapılırken kulübün borcu da belli oldu. Siyah-Beyazlıların 30 Eylül 2022 itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 lira, toplam alacağının ise 413 milyon 70 bin 436 lira olduğu bildirildi. Toplam borç-alacak farkının da 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 lira olduğu ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koza Altın
        Haberler Spor Beşiktaş’ta çarşı karıştı! Divan Kurulu Toplantısı gerilim filmlerini aratmadı
            SON DAKİKA