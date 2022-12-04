Beşiktaş’ta çarşı karıştı! Divan Kurulu Toplantısı gerilim filmlerini aratmadı

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısı adeta gerilim filmi gibiydi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini hedef alırken, kulübün 1 numaralı ismi de toplantıda Yamantürk'e cevap verdi.
İSTİYORSUNUZ Kİ SUSALIM
Tevfik Yamantürk, "Başkan ile görüşemiyoruz. Farklı dünyaların insanlarıyız. Kendisiyle ortaklık da akrabalık da yapmak istemeyiz. 3 yılda 5 antrenör değiştirildi. Kendi şirketlerimizde böyle değişiklik yapmıyoruz. Bakıldığında gelirimiz 60, giderimiz ise 73 milyon euro civarında. Bunu gören insan harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeyim de kim söylesin? O zaman bizi lağvedin. Kısa süre içinde 3 kez beni kulüpten atmaya kalktılar. İstiyorsunuz ki susalım, sizin dediğiniz gibi yapalım" ifadesini kullandı.
ÇEBİ'DEN YAMANTÜRK'E YANIT
Daha sonra söz alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Burayı yönetecek adam yok denilmesi yakışık almadı. 3 milyar borcun faizi ile bugün bu noktaya gelindi. Ben 5 hoca da değiştirmedim. Kendi dönemimde yapılacak her şeyi yaptım. Eleştiriye varım, hakarete yokum. Ortamın böyle olması Beşiktaş'a yakışmadı. Şahsi itiş kakışı bir tarafa bırakmak gerek. Ben gelmeden önce elektrik faturaları bile ödenmiyordu" dedi.