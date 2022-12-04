Beşiktaş’ta çarşı karıştı! Divan Kurulu Toplantısı gerilim filmlerini aratmadı





İSTİYORSUNUZ Kİ SUSALIM

Tevfik Yamantürk, "Başkan ile görüşemiyoruz. Farklı dünyaların insanlarıyız. Kendisiyle ortaklık da akrabalık da yapmak istemeyiz. 3 yılda 5 antrenör değiştirildi. Kendi şirketlerimizde böyle değişiklik yapmıyoruz. Bakıldığında gelirimiz 60, giderimiz ise 73 milyon euro civarında. Bunu gören insan harcamalara devam eder mi? Bunu ben söylemeyeyim de kim söylesin? O zaman bizi lağvedin. Kısa süre içinde 3 kez beni kulüpten atmaya kalktılar. İstiyorsunuz ki susalım, sizin dediğiniz gibi yapalım" ifadesini kullandı.