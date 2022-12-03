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    Beşiktaş’ın Faslı yıldızı Saiss performansı ile Katar'ı salladı

    Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, başarılı performansı ile Katar’da öne çıkan isimlerden biri oldu. Beşiktaş taraftarları, Saiss’e eleştirilerde bulundu.

    Sana ne olmuş Saiss!

    Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile birlikte mücadele ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli defans oyuncusu 2022 Dünya Kupası grup aşamasında başarılı performansı ile dikkatleri üstüne çekti, Avrupa'da da gündeme oturdu.



    SAISS ÖNE ÇIKTI
    Fransız basınından L'Equipe, Fas forması giyen Amrabat, Ziyech, Hakimi ve Saiss'in anahtar oyuncular olduğunu yazdı. Haberde Saiss için 'Turnuvada öne çıkan stoper Saiss oldu' denildi.



    KATAR'DA BAŞKA
    Süper Lig'de 11 maçta 912 dakika süre alıp 1 asist yapan Faslı stoper, grup maçlarında 6,04 top kazanma, 6,95 araya girme, 31,71 isabetli pas ve 6,65 oranında ikili mücadele kazandı. Saiss uzun topları 2,72 oranda başarılı kullandı. Bu arada Beşiktaş taraftarları, "Bizde böyle değil, Dünya Kupası'nda farklı. Sana ne olmuş böyle Saiss?" yorumunu yaptı.

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