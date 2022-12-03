Beşiktaş’ın Faslı yıldızı Saiss performansı ile Katar'ı salladı





KATAR'DA BAŞKA

Süper Lig'de 11 maçta 912 dakika süre alıp 1 asist yapan Faslı stoper, grup maçlarında 6,04 top kazanma, 6,95 araya girme, 31,71 isabetli pas ve 6,65 oranında ikili mücadele kazandı. Saiss uzun topları 2,72 oranda başarılı kullandı. Bu arada Beşiktaş taraftarları, "Bizde böyle değil, Dünya Kupası'nda farklı. Sana ne olmuş böyle Saiss?" yorumunu yaptı.

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