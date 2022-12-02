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    • Spor
    • 02.12.2022 22:48
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    • 02.12.2022 22:48
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    Sırbistan-İsviçre | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geliyor. 974 Stadı'nda oynanan karşılaşmay ıArjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Sırbistan-İsviçre | CANLI

    Sırbistan ile İsviçre, Dünya Kupası G Grubu 3. maçında kozlarını paylaşıyorlar.



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    Dünya Kupası G Grubu'nda 6 puanı bulunan Brezilya, son 16 biletini cebine koydu. Sambacılar, son maçında Kamerun karşısına çıkacak ve 3'te 3 peşinde olacak. Gruptaki diğer maçta 1 puanlı Sırbistan ile 3 puanlı İsviçre karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın kazanması şart. İsviçre'ye galibiyetin yanı sıra 1 puan da yetebilir. İsviçre berabere kalırsa, diğer maçın berabere bitmesi ya da Brezilya'nın kazanması, genel averaja takılmadan çıkmaları için en garanti yol.

    974 Stadı'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor.

    İLK 11'LER:
    SIRBİSTAN: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

    İSVİÇRE: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

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