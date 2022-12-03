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    • Spor
    • 03.12.2022 10:37
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    • 03.12.2022 10:37
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    Dünya Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Messi'li Arjantin sahne alıyor

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve Messi'nin formasını giydiği Arjantin sahne alacak. İşte son 16 turundaki eşleşmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eşleşmeler belli oldu! Messi’li Arjantin sahne alıyor

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

    Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.

    Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

    Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

    Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

    3 Aralık Cumartesi:

    18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

    22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)
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