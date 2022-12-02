Beşiktaş’ın yıldızı Romain Saiss Dünya Kupası’nda coştu!

BAZI TARAFTARLAR SORGULADI

Öte yandan sosyal medyada bazı Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'in Süper Lig'deki performansının beklentinin altında kaldığı eleştirisi yaptı. Bazı taraftarlar, "Beşiktaş'ta böyle değil ama Dünya Kupası'nda çok farklı" ve "Sana ne olmuş böyle Saiss" yorumlarını yaptı.