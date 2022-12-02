Almanya, Kosta Rika’yı 4-2 yendi ama averajla İspanya’nın gerisinde kalıp Katar’a veda etti

2022 Dünya Kupası'nda turnuvanın büyük sürprizlerinden birine Almanya imza attı... Kupayı 4 kez müzesine götüren Panzerler, korkunç bir senaryo yaşayarak gruptan çıkamadı. İlk maçında Japonya'ya karşı 1-0 öne geçip 2-1 kaybeden Almanlar, ikinci müsabakada İspanya'ya karşı 1 puanı 83'te kurtarabilmişti.
ÇEKİRGE ÜÇÜNCÜDE ZIPLAMADI
Grubun ikinci maçlarında Japonya, Kosta Rika'ya kaybedince Almanya tur şansını korumuştu. Panzerler'in, tur atlaması için İspanya'nın ve kendilerinin kazanması yetiyordu. Ancak İspanya berabere kalınca Almanya'nın Kosta Rika'ya 7 fark atması gerekiyordu. Maça etkili başlayan Almanlar henüz 10. dakikada Gnabry ile öne geçti: 1-0. Kosta Rika 58'de Tejeda ve 70'te Vargas'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Kabusa giren Almanya 73 ve 85'te Havertz, 89'da Füllkrug'un golleriyle maçı 4-2 kazandı ama yetmedi. Almanya grubu +1 averajla tamamladı. İspanya ise ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenmenin avantajını kullanarak grubu 4 puan ve +6 averajla tamamladı. Almanya, 2018 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda etmişti. Almanlar maç sonu dağıldı...
FRAPPART TARİHE GEÇTİ
Almanya-K.Rika maçını yöneten Stephanie Frappart, bir Dünya Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.
İSPANYA, HIRVATLAR'DAN KAÇTI!
Alman taraftarlar İspanya'nın Hırvatistan ile eşleşmemek için Japonya'ya yenildiğini savundu.
Alman taraftarlar, turnuvaya veda edince büyük hüzün yaşadı.