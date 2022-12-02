Almanya, Kosta Rika’yı 4-2 yendi ama averajla İspanya’nın gerisinde kalıp Katar’a veda etti





ÇEKİRGE ÜÇÜNCÜDE ZIPLAMADI

Grubun ikinci maçlarında Japonya, Kosta Rika'ya kaybedince Almanya tur şansını korumuştu. Panzerler'in, tur atlaması için İspanya'nın ve kendilerinin kazanması yetiyordu. Ancak İspanya berabere kalınca Almanya'nın Kosta Rika'ya 7 fark atması gerekiyordu. Maça etkili başlayan Almanlar henüz 10. dakikada Gnabry ile öne geçti: 1-0. Kosta Rika 58'de Tejeda ve 70'te Vargas'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Kabusa giren Almanya 73 ve 85'te Havertz, 89'da Füllkrug'un golleriyle maçı 4-2 kazandı ama yetmedi. Almanya grubu +1 averajla tamamladı. İspanya ise ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenmenin avantajını kullanarak grubu 4 puan ve +6 averajla tamamladı. Almanya, 2018 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda etmişti. Almanlar maç sonu dağıldı...