Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Almanya, Kosta Rika’yı 4-2 yendi ama averajla İspanya’nın gerisinde kalıp Katar’a veda etti

    Almanya 10. dakikada Gnabry ile öne geçerken İspanya da Morata’yla 1-0 yaptı. Bu sonuçlar tura yetiyordu ama olmadı. İkinci yarıda rüzgar terse döndü. Hem Japonya hem Kosta Rika 2 gol buldu. İspanya +6 averajla, Almanya’yı eve yolladı.

    Panzerler paramparça

    2022 Dünya Kupası'nda turnuvanın büyük sürprizlerinden birine Almanya imza attı... Kupayı 4 kez müzesine götüren Panzerler, korkunç bir senaryo yaşayarak gruptan çıkamadı. İlk maçında Japonya'ya karşı 1-0 öne geçip 2-1 kaybeden Almanlar, ikinci müsabakada İspanya'ya karşı 1 puanı 83'te kurtarabilmişti.



    ÇEKİRGE ÜÇÜNCÜDE ZIPLAMADI
    Grubun ikinci maçlarında Japonya, Kosta Rika'ya kaybedince Almanya tur şansını korumuştu. Panzerler'in, tur atlaması için İspanya'nın ve kendilerinin kazanması yetiyordu. Ancak İspanya berabere kalınca Almanya'nın Kosta Rika'ya 7 fark atması gerekiyordu. Maça etkili başlayan Almanlar henüz 10. dakikada Gnabry ile öne geçti: 1-0. Kosta Rika 58'de Tejeda ve 70'te Vargas'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Kabusa giren Almanya 73 ve 85'te Havertz, 89'da Füllkrug'un golleriyle maçı 4-2 kazandı ama yetmedi. Almanya grubu +1 averajla tamamladı. İspanya ise ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenmenin avantajını kullanarak grubu 4 puan ve +6 averajla tamamladı. Almanya, 2018 Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda etmişti. Almanlar maç sonu dağıldı...

    FRAPPART TARİHE GEÇTİ
    Almanya-K.Rika maçını yöneten Stephanie Frappart, bir Dünya Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.



    İSPANYA, HIRVATLAR'DAN KAÇTI!
    Alman taraftarlar İspanya'nın Hırvatistan ile eşleşmemek için Japonya'ya yenildiğini savundu.

    Alman taraftarlar, turnuvaya veda edince büyük hüzün yaşadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MGK sonrası harekat mesaj
    Haberler Spor Almanya, Kosta Rika’yı 4-2 yendi ama averajla İspanya’nın gerisinde kalıp Katar’a veda etti
        SON DAKİKA