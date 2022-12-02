Kerem Aktürkoğlu'na İtalyan kancası! Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için atağa geçti





15 MİLYON EURO BEDELİ VAR

Sözleşmesini 1 yıl önce uzatan ve Premier Lig hedefi olan Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Öte yandan söz konusu haberde Napoli'nin, Aktürkoğlu'nu transfer etmek için 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemek zorunda olduğu da hatırlatıldı.



YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 15 maçta 6 gol kaydetti ve geçen yılki çıkışına yeniden döndü.



YENİ DRIES MERTENS

Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Napoli taraftarları 'Yeni Dries Mertens olabilir' şeklinde yorumlarda bulundu.

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