Anadolu Efes durdurulamıyor! Yunan devi Olympiakos'u da devirdi | Anadolu Efes 82 - 71 Olympiakos

Ev sahibi ekip, son çeyreğin başlarında Clyburn'ün üst üste bulduğu üç sayı isabetleriyle mücadelede ilk kez öne geçti ve durumu 58-53 yaptı. Anadolu Efes, iki takımın da üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynadığı final periyodunda Micic'in de devreye girmesiyle 35. dakikada skoru 67-59'a getirdi. Kalan bölümde skor avantajını koruyan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 82-71 galip ayrıldı.

Art arda 4. maçını kazanan Anadolu Efes, sezonun 6. galibiyetini aldı. Olympiakos ise 4. yenilgisini yaşadı.