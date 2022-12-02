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    • Spor
    • 02.12.2022 22:43
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    • 02.12.2022 22:49
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    Kamerun-Brezilya | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda Kamerun-Brezilya karşı karşıya geliyor.Brezilya son 16 biletini garantilemiş durumda. Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kamerun-Brezilya | CANLI

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabı bugün sona eriyor... Heyecan tüm hızıyla devam ederken grup aşamasının son gününde de çok önemli maçlar oynanıyor. Bunlardan biri de Kamerun-Brezilya karşılaşması...



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    Brezilya son 16 biletini garantilemiş durumda. Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyor. Bu nedenle Afrika ekibi, Sambacılar'ı devirerek, Sırbistan-İsviçre karşılaşmasının sonucunu beklemeyi amaçlıyor.

    G Grubu'nda son maçlar öncesinde Brezilya 6 puanla lider, İsviçre 3 puanla ikinci, Kamerun 1 puanla üçüncü ve Sırbistan da yine 1 puanla son sırada yer alıyor. Kamerun'da ülkemizden Beşiktaşlı Kevin N'Koudou kadroda yer alıyor.

    KAMERUN-BREZİLYA 11'LER:

    Kamerun: Epassy, Fai, Ebosse, Wooh, Tolo, Anguissa, Malong, Ngamaleu, Mbeumo, Aboubakar, Choupo Moting

    Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Gabriel Jesus

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