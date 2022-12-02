2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında heyecan sürüyor.
H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Portekiz maç öncesinde gruplardan çıkmayı garantilerken Güney Kore gruplardan çıkabilmek adına maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda.
Ayrıca Güney Kore'nin bir kulağı Gana - Uruguay maçında olacak. Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER
Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho
Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo