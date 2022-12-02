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    • Spor
    • 02.12.2022 18:59
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    • 02.12.2022 19:03
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    Güney Kore - Portekiz | CANLI ANLATIM İZLE

    Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Güney Kore - Portekiz maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Güney Kore - Portekiz | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda birbirinden keyifli maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu'nun son maçlarında heyecan sürüyor.

    H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Portekiz maç öncesinde gruplardan çıkmayı garantilerken Güney Kore gruplardan çıkabilmek adına maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda.



    Ayrıca Güney Kore'nin bir kulağı Gana - Uruguay maçında olacak. Güney Kore ile Portekiz arasında oynanan heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    GÜNEY KORE - PORTEKİZ MAÇI İLK 11'LER

    Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho

    Portekiz: Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo
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