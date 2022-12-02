Çok sayıda takımın gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu'na Rennes'den resmi teklif geldi





YÖNETİM RAKAMI AZ BULDU

Sezon başında Koreli stoper Kim Min Jae konusunda uzun süre Fenerbahçe ile sıkı pazarlıklar yapan Rennes'in bu kez Ferdi için kapıyı çaldığı belirlendi. Avrupa Ligi'nde bu sezon Sarı-Lacivertliler ile aynı grupta yer alan Fransız kulübünün genç yıldız için 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.