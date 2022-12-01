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    • Spor
    • 01.12.2022 21:58
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    • 01.12.2022 21:58
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    CANLI | Kosta Rika - Almanya maçı CANLI anlatım İZLE

    Son dakika spor haberleri | 2022 Dünya Kupası E Grubu'nun favorilerinden Almanya, Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor. Grupta 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Panzerler, üst tur için kazanmak isterken; 3 puanı bulunan Kosta Rika ise kaybetmeyerek gruptan çıkmak istiyor. Saat 22.00'de başlayan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kosta Rika - Almanya

    Almanya, E Grubu'nda İspanya'yla birlikte favori olarak gösteriliyordu. Ancak şu ana kadar turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldular. Panzerler, ilk maçta sayısız fırsattan yararlanamayınca Japonya'ya 2-1 kaybetmişti. İkinci mücadelede ise İspanya ile 1-1 berabere kaldılar. 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Panzerler, grubun zayıf halkası olarak görülen Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor.

    Kuzey Amerika ekibi, İspanya'ya 7-0 kaybettikten sonra Japonya karşısında sürpriz galibiyet alarak iddiasını son maça taşıdı. Japonya-İspanya maçının sonucuna bağlı olarak Kosta Rika'ya beraberlik bile yetebilir. Almanya ise sadece kazanmanın peşinde değil. Avrupa devine fark lazım.

    KOSTA RİKA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Al Bayt Stadı'nda oynanacak Kosta Rika-Almanya maçını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    KOSTA RİKA-ALMANYA 11'LER:
    Kosta Rika: Navas, Füller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo, Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell, Venegas
    Almanya: Neuer, Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum, Goretzka, İlkay Gündoğan, Gnabry, Musiala, Sane, Müller

    AVERAJI ARTIRMALI
    Panzerler'in, -1 olan averajını fazlasıyla artırması da şart. Japonya kazanırsa, Almanya'nın şu anda +7 averajı olan İspanya'yı geçmesi gerekecek. İspanyollar galip gelirse, Almanlar'a 1-0 bile yetecek. Japonya ile İspanya'nın berabere kalması halinde ise Panzerler'in 2 farklı kazanması, gruptan çıkmasını sağlayacak.

    FRAPPART YİNE TARİHE GEÇECEK
    Stephanie Frappart, Fransa Ligue 1'de, Avrupa Süper Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçmişti. Fransız hakem, bir ilki daha yaşayacak. Frappart, Kosta Rika ile Almanya arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 38 yaşındaki hakem böylece Dünya Kupası'nda da tarihe geçecek.

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    Haberler Spor CANLI | Kosta Rika - Almanya maçı CANLI anlatım İZLE
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