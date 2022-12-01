CANLI | Kosta Rika - Almanya maçı CANLI anlatım İZLE

Almanya, E Grubu'nda İspanya'yla birlikte favori olarak gösteriliyordu. Ancak şu ana kadar turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldular. Panzerler, ilk maçta sayısız fırsattan yararlanamayınca Japonya'ya 2-1 kaybetmişti. İkinci mücadelede ise İspanya ile 1-1 berabere kaldılar. 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Panzerler, grubun zayıf halkası olarak görülen Kosta Rika ile karşı karşıya geliyor.

Kuzey Amerika ekibi, İspanya'ya 7-0 kaybettikten sonra Japonya karşısında sürpriz galibiyet alarak iddiasını son maça taşıdı. Japonya-İspanya maçının sonucuna bağlı olarak Kosta Rika'ya beraberlik bile yetebilir. Almanya ise sadece kazanmanın peşinde değil. Avrupa devine fark lazım.