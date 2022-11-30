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    • Spor
    • 30.11.2022 21:59
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    • 30.11.2022 21:59
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    Suudi Arabistan-Meksika | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan-Meksika karşı karşıya geliyor. Lusail Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Maçı canlı olarak takvim.com.tr üzeriden takip edebilirsiniz.

    Suudi Arabistan-Meksika | CANLI

    Lusail Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. İlk maçında Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan, ikinci maçında Polonya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Grupta tek puanını Polonya beraberliği ile alan Meksika ise son sırada bulunuyor.



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    Fransız teknik direktör Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikici kez gruptan çıkacak. Suudi Arabistan ve Arjantin 3'er puan ile eşit konumda bulunuyor. Her iki takımın maçı da berabere bitmesi halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor. Meksika ise maçını kazanıp, Arjantin'in maçını kaybetmesi halinde tur bileti Meksika'ya kalacak.

    Arjantin'in berabere kalması halinde Meksika'nın 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. FIFA organizasyonları içinde iki takım arasında üç maç oynanmış ve üç maçı da Meksika kazanmıştı.



    İlk 11'LER
    Suudi Arabistan: Alowais, Alghannam, Alamri, Altambakti, Albulayhi, Abdulhamid, Alhassan, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.

    Meksika: Ochoa; Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez; Pineda, Edson Álvarez, Chávez; Lozano, Martin, Vega.

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