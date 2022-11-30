Suudi Arabistan-Meksika | CANLI ANLATIM İZLE

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Fransız teknik direktör Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikici kez gruptan çıkacak. Suudi Arabistan ve Arjantin 3'er puan ile eşit konumda bulunuyor. Her iki takımın maçı da berabere bitmesi halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor. Meksika ise maçını kazanıp, Arjantin'in maçını kaybetmesi halinde tur bileti Meksika'ya kalacak.

Arjantin'in berabere kalması halinde Meksika'nın 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. FIFA organizasyonları içinde iki takım arasında üç maç oynanmış ve üç maçı da Meksika kazanmıştı.







İlk 11'LER

Suudi Arabistan: Alowais, Alghannam, Alamri, Altambakti, Albulayhi, Abdulhamid, Alhassan, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alshehri.

Meksika: Ochoa; Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez; Pineda, Edson Álvarez, Chávez; Lozano, Martin, Vega.