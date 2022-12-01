Pastore’de Beşiktaş’a rakipler çıktı! Tangocu yıldızı Arjantin ve Fransa’dan isteyenler bulunuyor | Spor haberleri

Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Siyah- Beyazlılar'a menajerler vasıtasıyla futbolcu önerileri gelmeye devam ederken, Beşiktaş'ın İspanya'da Elche'de oynayan Javier Pastore'yi listeine aldığı öne sürüldü.
PASTORE'DE RAKİP VAR
Javier Pastore'nin kampa gitmediği ve önümüzdeki günlerde- Elche'den ayrılacağı ortaya çıktı. Beşiktaş'la anılan yıldıza Arjantin ve Fransa'dan ilgi duyan kulüplerin olduğu ve sürpriz gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi. Pastore bu sezon sadece 4 dakika süre aldı.
MASUAKU'YA KAPILAR KAPALI
Şenol Güneş'in beğenmediği sol bek Arthur Masuaku kalacak gibi... Oyuncuyu sezon başı Beşiktaş'a kiralayan West Ham, 29 yaşındaki ismi devre arasında geri istemiyor.
HALİL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Halil Dervişoğlu, performansı ile taraftarların tepkisini çekti. Transfer olduğu gün, "Neden yapıldığı bilinmeyen bir transfer" eleştirisi alan 22 yaşındaki golcü, 6 maçta 1 gol üretti ve beklentilerin altında kaldı. Burnley taraftarları sosyal medyada oyuncu için, "O, gol atamayan bir golcü" paylaşımları yapıyor.
ASLAN'A YENİ ŞOK! ICARDİ DE SAKATLANDI
Dünya Kupası arası nedeniyle Galatasaray takımının uzun süreli yaptığı tatilin acısı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde takımın beyni Sergio Oliveira sakatlanmıştı. Dün akşam bir kötü haber de Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldızın sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği ve idmanı yarım bıraktığı açıklandı. Icardi'nin bugün MR'ı çekilecek.