Pastore’de Beşiktaş’a rakipler çıktı! Tangocu yıldızı Arjantin ve Fransa’dan isteyenler bulunuyor | Spor haberleri





ENERJİMİZİ KATACAĞIZ!

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, kampın ilk gününde oyuncularına bir konuşma yaptı. Avcı, ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime girmeleri gerektiğini tekrar vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Neleri değiştirebiliriz, neleri uygulayabiliriz, enerjimizi daha fazla bunun içine ne kadar katabiliriz? Sahanın içerisinde neler yapabiliriz, hem göstereceğiz hem de yapacağız" dedi. Avcı, ayrıca ilk çalışmada temponun yüksek olmasından da gayet memnun kaldı.