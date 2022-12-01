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    Pastore’de Beşiktaş’a rakipler çıktı! Tangocu yıldızı Arjantin ve Fransa’dan isteyenler bulunuyor | Spor haberleri

    İspanya’da Elche forması giyen ve eski günlerinden uzak olan Javier Pastore kariyerinde yeni bir macera arıyor. Beşiktaş ile anılan futbolcuya Arjantin ve Fransa’dan talipliler çıktı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Pastore’de Beşiktaş’a rakipler çıktı

    Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Siyah- Beyazlılar'a menajerler vasıtasıyla futbolcu önerileri gelmeye devam ederken, Beşiktaş'ın İspanya'da Elche'de oynayan Javier Pastore'yi listeine aldığı öne sürüldü.



    PASTORE'DE RAKİP VAR
    Javier Pastore'nin kampa gitmediği ve önümüzdeki günlerde- Elche'den ayrılacağı ortaya çıktı. Beşiktaş'la anılan yıldıza Arjantin ve Fransa'dan ilgi duyan kulüplerin olduğu ve sürpriz gelişmelerin yaşanacağı öğrenildi. Pastore bu sezon sadece 4 dakika süre aldı.

    MASUAKU'YA KAPILAR KAPALI
    Şenol Güneş'in beğenmediği sol bek Arthur Masuaku kalacak gibi... Oyuncuyu sezon başı Beşiktaş'a kiralayan West Ham, 29 yaşındaki ismi devre arasında geri istemiyor.

    HALİL ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
    İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Halil Dervişoğlu, performansı ile taraftarların tepkisini çekti. Transfer olduğu gün, "Neden yapıldığı bilinmeyen bir transfer" eleştirisi alan 22 yaşındaki golcü, 6 maçta 1 gol üretti ve beklentilerin altında kaldı. Burnley taraftarları sosyal medyada oyuncu için, "O, gol atamayan bir golcü" paylaşımları yapıyor.



    ASLAN'A YENİ ŞOK! ICARDİ DE SAKATLANDI
    Dünya Kupası arası nedeniyle Galatasaray takımının uzun süreli yaptığı tatilin acısı çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde takımın beyni Sergio Oliveira sakatlanmıştı. Dün akşam bir kötü haber de Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli yıldızın sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği ve idmanı yarım bıraktığı açıklandı. Icardi'nin bugün MR'ı çekilecek.

        Icardi'nin Vanda Nara ile ilişkisi ise taraftarları bıktırdı. İkili, sürekli ayrılıp barışıyor. Arjantinli'nin kendine iyi bakmadığı için sakatlandığı iddia ediliyor.



        PELE'DEN KÖTÜ HABER
        Brezilyalı futbol efsanesi Pele hastaneye kaldırıldı. 82 yaşındaki efsaneye 'kalp yetmezliği' teşhisi konuldu. Yıldız ismin, aynı anda kanserle mücadele ettiği belirtildi. Pele'nin tedaviye cevap vermediği kaydedildi. Brezilya Milli Takımı ile 3 kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Pele, bazı futbol otoritelerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcusu. Pele'nin bin 363 maçta bin 279 kez gol attığı biliniyor.

        POTADA DERBİ HEYECANI
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında bugün Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta kendisine yer buldu.



        AVUSTRALYA SON 16'DA
        Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa'nın ardından tur atlayan ikinci takım Avustralya oldu. Turnuva öncesinde Danimarka'nın 2. sırada yer alması bekleniyordu fakat Vikingler, hiçbir varlık gösteremeyerek erken veda etti. Maçın 60. dakikasında sadece 3 pasla kendi ceza sahasından rakip ceza sahasına giren Avustralya'da Mathew Leckie iki çalım atıp topu ağlara yolladı: 1-0. Avustralya, 2006'daki turnuvadan sonra ilk kez turladı.



        SIRBİSTAN'DA AŞK-I MEMNU!
        Sırbistan Milli Takımı yaşanan skandalla çalkalanıyor... Gazeteci Richard Wilson'ın iddiasına göre; santrfor Dusan Vlahovic, yedek kaleci Predrag Rajkovic'in eşi Anne Cakic ile birlikte oldu. Ayrıca, orta saha Gudelj ise Jovic'in model eşi Sofija Milosevic ile yasak ilişki yaşadığı ifade edildi. Gudelj ve Jovic'in yumruk yumruğa kavga ettiği belirtildi.

            Sofija, bir dönem eski Beşiktaşlı Adem Ljajic ile de aşk yaşamıştı. Ljajic ayrılık sonrası bunalıma girmişti.



            TUNUS KAZANDI AMA YETMEDİ
            D Grubu'nda Fransa ilk iki maçını kazanıp gruptan çıkmayı garantilemişti. Tunus ise Fransa'yı yenip Avustralya'nın puan kaybetmesini bekliyordu. Afrika temsilcisi rakibini mağlup etti fakat Avustralya da kazanınca Tunus 3. sırada kalarak kupaya veda etti. Maçtaki tek gol, 58'de Wahbi Khazri'den geldi. Futbol hayatını Fransa'nın Montpellier takımında sürdüren 31 yaşındaki oyuncu, Varane'ı geçip topu ağlara yolladı. Uzatmalarda Griezmann gol attı fakat geçerli sayılmadı.



            MEKSİKA'DAN ACI VEDA
            Dünya Kupası organizasyonlarının renkli takımlarından Meksika, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Meksika ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci devresinde açıldı. Maçın 47. dakikasında Cesar Montes'in asistinde Henry Martin, Meksika'yı 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Luis Chavez skoru 2-0 yaptı. Son anlarda Meksika bir gol daha buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Meksika 3. gol için çok yüklendi fakat olmadı. Arabistan Salem Al Dawsari ile Meksika'yı kupa dışına çekti.



            FRAPPART TARİHE GEÇECEK
            Dünya Kupası E Grubu'nda bugün oynanacak Kosta Rika- Almanya maçını kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Fransız hakem, Dünya Kupası tarihinde düdük çalacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Kritik karşılaşma saat 22.00'de.

                ALMANLAR'IN UMUDU SÜRÜYOR
                Almanya Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında bugün Kosta Rika ile karşılaşacak. İlk 2 maçında 1 puan Almanlar'ın gruptan çıkabilmesi için Kosta Rika'yı yenmesi ve Japonya- İspanya maçının sonucunu beklemesi gerekiyor. Maçı Kosta Rika kazanır ise gruptan çıkacak. Zorlu maç 22.00'de başlayacak.



                MAÇI KAZANDI PEDRO'YU KAYBETTİ
                Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında düzenlenen Dostluk Turnuvası'nda La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'yu Ülker Stadı'nda ağırladı. Maçtaki ilk gol 22'de geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Oscar Trejo, sol çaprazdan güzel vurdu: 0-1

                SEDYEYLE ÇIKTI
                Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro'ya 68'de penaltı yapıldı. Brezilyalı futbolcu sahayı sedyeyle terk ederken takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Penaltıda Bright Osayi Samuel 1-1 yaptı. 76'da İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topa sahip olan Joshua King plaseyi vurdu: 2-1. 83'te Ferdi'nin şutunda meşin yuvarlak Vallecano savunmasına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.



                FENERBAHÇE'YE 13'LÜK DEV!
                F.Bahçe, son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov... Kırgız Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. 6 aydır Türkiye'de olan Kırgızistanlı genç yetenek güçlü ayaklara sahip... F.Bahçe U15 takımında forma giyecek olan Kırgız futbolcunun yaşıtlarına göre fiziğinin daha gelişmiş olması sosyal medyadaki taraftarların da dikkatini çekti. F.Bahçe taraftarları, "Altyapıya Cristiano Ronaldo'yu transfer etmişiz. Bu çocuk 13 yaşında olamaz" ifadelerini kullandı.



                BENİ SAKATLIKLAR YAKTI!
                Hull City forması giyen Pelkas, "Fenerbahçe'de ilk sakatlığımın çok kötü bir zamanda geldiğini düşünüyorum. Tam sezon öncesinde çok güzel bir kamp dönemi geçirdikten sonra sezon başlangıcından 4 gün önce bir omuz sakatlığı yaşadım ve neredeyse 1,5-2 ay sahalardan uzak kaldım" diye konuştu.



                    ENERJİMİZİ KATACAĞIZ!
                    Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da, kampın ilk gününde oyuncularına bir konuşma yaptı. Avcı, ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime girmeleri gerektiğini tekrar vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Neleri değiştirebiliriz, neleri uygulayabiliriz, enerjimizi daha fazla bunun içine ne kadar katabiliriz? Sahanın içerisinde neler yapabiliriz, hem göstereceğiz hem de yapacağız" dedi. Avcı, ayrıca ilk çalışmada temponun yüksek olmasından da gayet memnun kaldı.



                    F.BAHÇE MAÇINDA HAZIR OLACAĞIM
                    Fırtına'da ligin 2. haftasında sakatlanan ve uzun süre sonra takımla çalışmalara başlayan Visca, Antalya kampında konuştu. Bosnalı futbolcu, kolunun kırıldığı Hatay maçında doktorla konuştuğunu söylerken, "4 ay sonra dönersin dediler, 3.5 ayda döndüm. F.Bahçe maçına 3.5-4 hafta var. Kendimi iyi hissediyorum. Bizim için önemli bir maç" şeklinde konuştu.

                    KAMPIN NEŞESİ MAREK HAMSİK
                    Trabzonspor'un Antalya Belek'teki kampı oldukça neşeli geçiyor. Bordo-Mavililer'in Slovak yıldızı Marek Hamsik antrenmanların adeta neşe kaynağı oluyor.



                    ANADOLU EFES'İN KONUĞU OLYMPİAKOS
                    EuroLeague'de Anadolu Efes, bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Koç Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 10 maçta 5 mağlubiyet alırken 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Olympiakos'un ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti var.



                        DALLAS MAVERICKS DONCIC İLE GÜLDÜ
                        NBA'de Dallas Mavericks, evinde Golden State Warriors'ı 116-113 yendi. Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 41 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede Warriors'ı mağlup ederek 10. galibiyetini aldı. Mavericks'te Tim Hardaway Jr 22, Spencer Dinwiddie ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



                        OZAN VE DOĞUKAN İLE ÇALIŞMAK GÜZEL
                        Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, yıldız oyuncularımız Ozan Tufan ve Doğukan Sinik ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rosenior, "Ozan ve Doğukan harika insanlar. Takım için en iyisini istiyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hala hızlı ve tempolu oyuna adapte olmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



                        OCAK AYINDA 3-4 FUTBOLCU ALACAĞIZ
                        Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sezon başında da en az 3 transfer daha olması gerektiğini söylemiştim ama gerçekleştiremedik. İnşallah ocak ayında 3-4 futbolcu aramıza katılacak. Arayışlarımız sürüyor" dedi. Güney ekibinin hocası Bulut, Antalya kampında 3 hazırlık maçı oynayacaklarını da sözlerine ekledi.



                            HOUSTON'DAN ALPEREN MESAJI
                            Houston Rockets Alperen Şengün'ün bu karesini paylaştı.



                            CENK TOSUN'LU PAYLAŞIM
                            Redmond İstanbul maçından Cenk'le çekilen bu karesini yayınladı.

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                            Haberler Spor Pastore’de Beşiktaş’a rakipler çıktı! Tangocu yıldızı Arjantin ve Fransa’dan isteyenler bulunuyor | Spor haberleri
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