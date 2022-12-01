Morutan böyle giderse Galatasaray’ın kasasını İtalya’dan dolduracak

'TAKIMA CİDDİ KATKI VERİYOR'

Söz konusu haberde; Pisa'nın teknik direktör Luca D'Angelo yönetiminde çıkışta olduğu ve Morutan'ın da takıma ciddi bir katkı sağladığına vurgu yapıldı.

'BÜYÜLÜ MORUTAN'

"Büyülü Morutan" olarak tanımlanan 23 yaşındaki futbolcu için, "Olimpiu Morutan'ın ayaklarından gelen bir şov var. Şu anda Serie B'deki en yetenekli oyuncu. Topa her dokunuşu rakipler için büyük tehlike oluşturuyor. Futbolu yeniden icat ediyor, herkesi solluyor. Cluj'da gelişen futbolcu, olgunlaşması için Galatasaray tarafından Pisa'ya kiralık verildi. Morutan, Pisa adına kilit bir isim" ifadelerine yer verildi.