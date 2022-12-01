Morutan böyle giderse Galatasaray’ın kasasını İtalya’dan dolduracak

Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibi Pisa Calcio'da başarılı bir performans sergiliyor. Rumen futbolcu ile ilgili İtalyan basınından övgü dolu yorumlar gelmeye devam ediyor.
MORUTAN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Bu sezon Serie B ekibi Pisa Calcio'da başarılı bir grafik çizen Morutan, 13 maçta 4 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Morutan ile ilgili olarak Tuttosport'ta yer alan haberde övgü dolu sözler dikkati çekti.
'TAKIMA CİDDİ KATKI VERİYOR'
Söz konusu haberde; Pisa'nın teknik direktör Luca D'Angelo yönetiminde çıkışta olduğu ve Morutan'ın da takıma ciddi bir katkı sağladığına vurgu yapıldı.
'BÜYÜLÜ MORUTAN'
"Büyülü Morutan" olarak tanımlanan 23 yaşındaki futbolcu için, "Olimpiu Morutan'ın ayaklarından gelen bir şov var. Şu anda Serie B'deki en yetenekli oyuncu. Topa her dokunuşu rakipler için büyük tehlike oluşturuyor. Futbolu yeniden icat ediyor, herkesi solluyor. Cluj'da gelişen futbolcu, olgunlaşması için Galatasaray tarafından Pisa'ya kiralık verildi. Morutan, Pisa adına kilit bir isim" ifadelerine yer verildi.