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    • Spor
    • 01.12.2022 12:03
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    • 01.12.2022 12:03
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    Morutan böyle giderse Galatasaray’ın kasasını İtalya’dan dolduracak

    Galatasaray’da Fatih Terim döneminde büyük umutlarla kadroya katılan anca beklenen performansı sergileyemeyen Olimpiu Morutan, İtalya’da çıkışa geçti. Attığı goller ve yaptığı asistlerle adından övgüyle söz ettiren Rumen futbolcu en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa’nın Serie A’ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray’ın kasasına güncel kurdan yaklaşık 107 milyon TL girmiş olacak.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Galatasaray’da durdu, İtalya’da şov yaptı!

    Galatasaray'da Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibi Pisa Calcio'da başarılı bir performans sergiliyor. Rumen futbolcu ile ilgili İtalyan basınından övgü dolu yorumlar gelmeye devam ediyor.

    MORUTAN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
    Bu sezon Serie B ekibi Pisa Calcio'da başarılı bir grafik çizen Morutan, 13 maçta 4 gol atarken 5 kez de asist yaptı. Morutan ile ilgili olarak Tuttosport'ta yer alan haberde övgü dolu sözler dikkati çekti.

    'TAKIMA CİDDİ KATKI VERİYOR'
    Söz konusu haberde; Pisa'nın teknik direktör Luca D'Angelo yönetiminde çıkışta olduğu ve Morutan'ın da takıma ciddi bir katkı sağladığına vurgu yapıldı.

    'BÜYÜLÜ MORUTAN'
    "Büyülü Morutan" olarak tanımlanan 23 yaşındaki futbolcu için, "Olimpiu Morutan'ın ayaklarından gelen bir şov var. Şu anda Serie B'deki en yetenekli oyuncu. Topa her dokunuşu rakipler için büyük tehlike oluşturuyor. Futbolu yeniden icat ediyor, herkesi solluyor. Cluj'da gelişen futbolcu, olgunlaşması için Galatasaray tarafından Pisa'ya kiralık verildi. Morutan, Pisa adına kilit bir isim" ifadelerine yer verildi.

        5.5 MİLYON EURO BEDELİ VAR
        Hatırlanacağı üzere Pisa'ya kiralanan Morutan için Galatasaray 150 bin euro geçici transfer bedeli ücreti aldı. Ayrıca Pisa ekibi, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Morutan'ın opsiyonunu kullanması halinde 5.5 milyon euro karşılığında futbolcunun tapusunu Galatasaray'dan alabilecek.

        GALATASARAY'A NE KAZANDIRACAK?
        Yapılan anlaşma doğrultusunda Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına güncel kurdan yaklaşık 107 milyon TL girmiş olacak.

        MALİYETİ NE KADARDI?
        Galatasaray, Morutan'ın transferi için Steaua Bükreş'e 3.5 milyon euro ödedi. Cimbom, bu rakamı 3 yıl içinde ödeyeceğini duyurmuş, futbolcu ile de 5 yıllık bir kontrat imzalanmıştı.

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