Bu kez Messi’yi Arjantin kurtardı! Penaltı kaçırdı, Tangocular’ı Mac Allister ve Alvarez son 16’ya taşıdı

2022 Dünya Kupası'nda gözler Messi'li Arjantin'indeydi. Tangocular son maçlar öncesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İlk yarıda Messi'nin önderliğinde rakip yarı sahayı abluka altına alan Tangocular, penaltı kazandı. Messi kafa topuna yükseldiği sırada kaleci Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Messi kaleci Szczesny'ye takıldı. İlk yarı 0-0 bitti.
TARAFTARLAR AĞLADI
Arjantin'de ikinci yarı başlarken gerginlik vardı ancak imdada erken gol yetişti. 47'de Alexis Mac Allister vurdu, direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0. 67'de Julian Alvarez fileleri sarstı: 2-0. İkinci golden sonra Arjantin taraftarları ağladı. Messi'yi bu kez takım arkadaşları kurtardı. Polonya ise Arabistan'ın son anlarda attığı gol sayesinde averajla tur attı. Son 16'da Arjantin-Avustralya ve Polonya- Fransa maçları olacak.