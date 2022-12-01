Bu kez Messi’yi Arjantin kurtardı! Penaltı kaçırdı, Tangocular’ı Mac Allister ve Alvarez son 16’ya taşıdı





TARAFTARLAR AĞLADI

Arjantin'de ikinci yarı başlarken gerginlik vardı ancak imdada erken gol yetişti. 47'de Alexis Mac Allister vurdu, direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0. 67'de Julian Alvarez fileleri sarstı: 2-0. İkinci golden sonra Arjantin taraftarları ağladı. Messi'yi bu kez takım arkadaşları kurtardı. Polonya ise Arabistan'ın son anlarda attığı gol sayesinde averajla tur attı. Son 16'da Arjantin-Avustralya ve Polonya- Fransa maçları olacak.