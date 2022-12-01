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    Bu kez Messi’yi Arjantin kurtardı! Penaltı kaçırdı, Tangocular’ı Mac Allister ve Alvarez son 16’ya taşıdı

    Arjantin, 47 ve 67’de attığı gollerle Polonya’yı 2-0 yenip turladı. Lewandowski’nin takımı ise gol averajı sayesinde üst tura çıkabildi. Arjantin’in rakibi Avustralya oldu. Polonya ise Fransa ile mücdaele edecek.

    Bu kez Messi’yi Arjantin kurtardı

    2022 Dünya Kupası'nda gözler Messi'li Arjantin'indeydi. Tangocular son maçlar öncesi gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İlk yarıda Messi'nin önderliğinde rakip yarı sahayı abluka altına alan Tangocular, penaltı kazandı. Messi kafa topuna yükseldiği sırada kaleci Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Messi kaleci Szczesny'ye takıldı. İlk yarı 0-0 bitti.



    TARAFTARLAR AĞLADI
    Arjantin'de ikinci yarı başlarken gerginlik vardı ancak imdada erken gol yetişti. 47'de Alexis Mac Allister vurdu, direğe çarpan top ağlara gitti: 1-0. 67'de Julian Alvarez fileleri sarstı: 2-0. İkinci golden sonra Arjantin taraftarları ağladı. Messi'yi bu kez takım arkadaşları kurtardı. Polonya ise Arabistan'ın son anlarda attığı gol sayesinde averajla tur attı. Son 16'da Arjantin-Avustralya ve Polonya- Fransa maçları olacak.



    NEREDEYSE SARI KARTLA TURLAYACAKTI
    Arjantin-Polonya maçı bittiğinde Polonya ile Meksika'nın puanı ve gol sayıları eşitti. Polonya neredeyse sarı kart avantajıyla üst tura çıkacaktı. Arabistan uzatmada atınca o ihtimal kalktı.

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    Haberler Spor Bu kez Messi’yi Arjantin kurtardı! Penaltı kaçırdı, Tangocular’ı Mac Allister ve Alvarez son 16’ya taşıdı
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