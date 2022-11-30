Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.11.2022 17:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 17:20
    ABONE OL

    Tunus-Fransa | CANLI ANLATIM İZLE

    Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Tunus ve Fransa karşı karşıya geliyor. Education City Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek. Karşılaşmayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Tunus-Fransa | CANLI

    Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Tunus ve Fransa karşı karşıya geliyor. Education City Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.



    MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçta ise Danimarka'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın diğer tarafı Tunus'ta ise ik maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalmış ve Avustralya'ya 1-0 mağlup olmuştu.



    D Grubu'nun genel görünümü ise şu şekilde; Fransa 6 puan ile 1.sırada bulunuyor. Avustralya 3 puan ile ikinci sırada, sırasıyla puanları eşit olan Danimarka ve Tunus 3. Ve 4. sıraları paylaşıyor.

    İLK 11'LER
    TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.

    FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Coman, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İngiliz Financial Times rezil oldu!
    Haberler Spor Tunus-Fransa | CANLI ANLATIM İZLE
        SON DAKİKA