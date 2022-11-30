Tunus-Fransa | CANLI ANLATIM İZLE





D Grubu'nun genel görünümü ise şu şekilde; Fransa 6 puan ile 1.sırada bulunuyor. Avustralya 3 puan ile ikinci sırada, sırasıyla puanları eşit olan Danimarka ve Tunus 3. Ve 4. sıraları paylaşıyor.



İLK 11'LER

TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.



FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Coman, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.





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