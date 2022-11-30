Tunus-Fransa | CANLI ANLATIM İZLE

Katar 2022 Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Tunus ve Fransa karşı karşıya geliyor. Education City Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son şampiyon Fransa ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçta ise Danimarka'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın diğer tarafı Tunus'ta ise ik maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalmış ve Avustralya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
D Grubu'nun genel görünümü ise şu şekilde; Fransa 6 puan ile 1.sırada bulunuyor. Avustralya 3 puan ile ikinci sırada, sırasıyla puanları eşit olan Danimarka ve Tunus 3. Ve 4. sıraları paylaşıyor.
İLK 11'LER
TUNUS: Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.
FRANSA: Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Coman, Tchouameni, Veretout, Guendouzi, Kolo Muani.