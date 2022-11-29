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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Son dakika transfer haberleri... Kim Min Jae'nin performansından memnun kalan ve Güney Koreli oyuncunun bonservisinden önemli bir geliri kasasına koyan Sarı-Lacivertliler, bu kez de yıldız bir golcü ile temasta. Fenerbahçe, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Gue-sung Cho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
29.11.2022 11:31 - Son Güncelleme: 29.11.2022 11:31
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Güney Kore pazarındaki arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Kim Min Jae'den sonra Güney Kore pazarına yönelen ve bu ülke için scoutlandırma yapan Fenerbahçe, son olarak U19 takımına Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Kim Min Jae'nin performansından memnun kalan ve Güney Koreli oyuncunun bonservisinden önemli bir geliri kasasına koyan Sarı-Lacivertliler, bu kez de yıldız bir golcü ile temasta…

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Fenerbahçe, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Gue-sung Cho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve yakın zamanda resmi teklifini ileteceği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’ye Güney Koreli golcü! Gue-sung Cho için Rennes ile transfer savaşı

Güney Kore futbolunun yeni Son'u olarak nitelendirilen genç golcü, kısa süre içinde yaptığı çıkışla adından söz ettiriyor. Güney Koreli golcü, Dünya Kupası'nda oynadıkları Gana maçında iki gole imza atmıştı.

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