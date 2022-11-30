Basketbol derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 72-81 galibiyetle ayrıldı | Spor haberleri

Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Üç gün önce Galatasaray Nef'i deplasmanda yıkan Sarı- Lacivertliler, dün ise Siyah- Beyazlılar'ı devirdi. Fenerbahçe Beko, ligde 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş Emlakjet ise 8. maçta 6. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Öte yandan bazı Beşiktaş taraftarları Başantrenör Ahmet Kandemir'e istifa çağrısı yaptı.
TALISCA İÇİN FLAŞ İDDİA
Brezilya basını Vitor Pereira'yı hocalığa getiren Flamengo'nun Anderson Talisca'yı transfer edeceğini yazdı. Talisca'nın adı Beşiktaş ile anılıyor.
KARA KARTAL TER ATTI
Beşiktaş, İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını kazandı. 23'te Redmond ceza sahası dışından vurdu, savunmaya çarpan top Jensen'i yanılttı: 1-0. 46'da Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kalınca Beşiktaş penaltı kazandı; Cenk Tosun beyaz noktadan 2-0 yaptı. 48'de Cenk Tosun çevirdi, penaltı noktası üzerinde Kerem Atakan golü attı: 3-0. 51'de Muleka, sol tarafta Dele Alli'yi goldü. Alli'nin plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0. Beşiktaş, 2 Aralık'ta Karagümrük ile bir özel maç daha yapacak.
NEFESLERİ KESEN MAÇ ABD'NİN
Dünya Kupası'nın gece seansında gözler ABD-İran maçındaydı. Uzun süredir siyasi olarak çekişme içinde yer alan iki ülkenin eşleşmesi turnuva öncesi büyük yankı uyandırmıştı. Dev maçın gerginliği iki takım oyuncularının da yüzünden okunuyordu çünkü maçı kazanacak ekip turnuvaya devam edecekti. Hatta İran'a tur atlaması için 1 puan bile yetiyordu. Ancak ABD'nin süper yıldızı Christian Pulisic, 38. dakikada Sergino Dest'in kafayla çevirdiği topu ağlara yollayınca takımına 3 puanı getirdi. ABD, ikinci oldu ve A Grubu lideri Hollanda ile eşleşti.