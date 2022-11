Basketbol derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 72-81 galibiyetle ayrıldı | Spor haberleri

ARJANTİN TUR İÇİN SAHADA

Arjantin Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Messi'nin lidirliğinde kritik bir maça çıkacak olan Mavi-Beyazlılar Polanya'yı mağlup etmesi durumunda son 16 turuna yükselecek .Arjantin lk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmiş, 2.ci maçında Meksika7yı 2-0 mağlup etmişti. Polonya ise 4 puanla C Grubu7nun lideri konumunda bulunuyor. 974'te oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.



GAKPO TARİH YAZDI

Hollanda'nın golcüsü Cody Mathes Gakpo, Dünya Kupası tarihinde Alessandro Altobelli'nin (1986) ardından bir grup aşamasında oynadığı üç maçın da açılış golünü kaydeden ikinci oyuncu oldu. PSV Eindhoven'ın 23 yaşındaki yıldızı, Manchester United ile anılıyor.







SEFEROVIC'İ İSTEYEN İSTEYENE

Sezon başında Benfica'dan kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'in talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli golcüyü Alman ekibi Schalke ve İsviçre kulübü Servette'ten sonra Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord da listesine ekledi. Dünya Kupası'nda boy gösteren Seferovic'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.