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    Basketbol derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 72-81 galibiyetle ayrıldı | Spor haberleri

    Üç gün önce Galatasaray Nef’i deviren Fenerbahçe Beko, dün de Beşiktaş Emlakjet’i yıktı. Sarı-Lacivertliler 8’de 8 yaparak liderliği aldı. Maçın en skoreri 23 say ı atan İsmet Akpınar oldu. Beşiktaş 8 maçın 6’sını yitirdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 30 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Derbide Fenerbahçe güldü

    Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrıldı. Üç gün önce Galatasaray Nef'i deplasmanda yıkan Sarı- Lacivertliler, dün ise Siyah- Beyazlılar'ı devirdi. Fenerbahçe Beko, ligde 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş Emlakjet ise 8. maçta 6. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Öte yandan bazı Beşiktaş taraftarları Başantrenör Ahmet Kandemir'e istifa çağrısı yaptı.

    TALISCA İÇİN FLAŞ İDDİA
    Brezilya basını Vitor Pereira'yı hocalığa getiren Flamengo'nun Anderson Talisca'yı transfer edeceğini yazdı. Talisca'nın adı Beşiktaş ile anılıyor.



    KARA KARTAL TER ATTI
    Beşiktaş, İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını kazandı. 23'te Redmond ceza sahası dışından vurdu, savunmaya çarpan top Jensen'i yanılttı: 1-0. 46'da Muleka, Melih'in müdahalesiyle yerde kalınca Beşiktaş penaltı kazandı; Cenk Tosun beyaz noktadan 2-0 yaptı. 48'de Cenk Tosun çevirdi, penaltı noktası üzerinde Kerem Atakan golü attı: 3-0. 51'de Muleka, sol tarafta Dele Alli'yi goldü. Alli'nin plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0. Beşiktaş, 2 Aralık'ta Karagümrük ile bir özel maç daha yapacak.



    NEFESLERİ KESEN MAÇ ABD'NİN
    Dünya Kupası'nın gece seansında gözler ABD-İran maçındaydı. Uzun süredir siyasi olarak çekişme içinde yer alan iki ülkenin eşleşmesi turnuva öncesi büyük yankı uyandırmıştı. Dev maçın gerginliği iki takım oyuncularının da yüzünden okunuyordu çünkü maçı kazanacak ekip turnuvaya devam edecekti. Hatta İran'a tur atlaması için 1 puan bile yetiyordu. Ancak ABD'nin süper yıldızı Christian Pulisic, 38. dakikada Sergino Dest'in kafayla çevirdiği topu ağlara yollayınca takımına 3 puanı getirdi. ABD, ikinci oldu ve A Grubu lideri Hollanda ile eşleşti.

        KATAR KÖTÜ ŞEKİLDE TARİHE GEÇTİ
        Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan takımlar arasında turnuvanın en başarısız ekibi olarak tarihe geçti. Katar, Dünya Kupası'nı puansız tamamlayan, en çok yenilgi alan (3) ve en çok gol yiyen (6 gol) ilk ev sahibi oldu.



        SENEGAL KAZANDI EKVADOR YIKILDI
        Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador, gruptan çıkamadı. Enner Valencia'nın ilk 11'de çıktığı maç öncesi Ekvador'a 1 puan yetiyordu. 44'te Sarr kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 67'de Caicedo 1-1 yaptı. 70'te Koulibaly, turu getirdi. Senegal, son 16'da İngiltere ile eşleşti.



        HOLLANDA LİDER YÜKSELDİ
        Katar düzenlediği 2022 Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçı da yenilgiyle tamamladı. A Grubu'nda son hafta maçında üst turu daha önce garantileyen Hollanda, Katar'ı 2-0 yenerek grubu lider tamamladı. 26'da Klassen'den topu alan Gakpo çalımlarla girip müthiş vurdu: 0-1. 49'da Depay'ın şutunu kaleci çıkardı Frenkie De Jong tamamladı: 0-2. Hollanda son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD ile karşılaşacak.

        ARJANTİN TUR İÇİN SAHADA
        Arjantin Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında bugün Polonya ile karşılaşacak. Messi'nin lidirliğinde kritik bir maça çıkacak olan Mavi-Beyazlılar Polanya'yı mağlup etmesi durumunda son 16 turuna yükselecek .Arjantin lk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmiş, 2.ci maçında Meksika7yı 2-0 mağlup etmişti. Polonya ise 4 puanla C Grubu7nun lideri konumunda bulunuyor. 974'te oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

        GAKPO TARİH YAZDI
        Hollanda'nın golcüsü Cody Mathes Gakpo, Dünya Kupası tarihinde Alessandro Altobelli'nin (1986) ardından bir grup aşamasında oynadığı üç maçın da açılış golünü kaydeden ikinci oyuncu oldu. PSV Eindhoven'ın 23 yaşındaki yıldızı, Manchester United ile anılıyor.



        SEFEROVIC'İ İSTEYEN İSTEYENE
        Sezon başında Benfica'dan kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray'ın golcüsü Haris Seferovic'in talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli golcüyü Alman ekibi Schalke ve İsviçre kulübü Servette'ten sonra Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord da listesine ekledi. Dünya Kupası'nda boy gösteren Seferovic'in devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



            ASLAN'A DURMAK YASAK
            Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcuların dünkü antrenman boyunca hırslı ve istekli oluşu Galatasaray teknik heyetini de memnun etti. Sarı-Kırmızılı futbolcular, yapılan çift kale maçı sonrası verdikleri pozla dikkat çekti.



            İŞTE FIRTINA'NIN SWOT RAPORU
            Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve ekibinin yaptırdığı swot analizinin detayları büyük oranda belli oldu. Olumsuz yönler ağırlıklı olarak 7 maddede toparlandı. Takımın zayıf yönleri, isabetli orta, final pası-anahtar pas, sahipsiz top kazanma, hava topu kazanma, set hücumlarına önlem, 1. bölgede oyun kurma ve uzun pas sayısının fazlalığı olarak tespit edildi. Bordo-Mavililer Antalya kampında bu maddeler üzerine çalışacak ve Süper Lig başlayana kadar eksikler giderilecek. (Yunus Emre SEL)



            BARTRA'YA OPERASYON
            Fırtına'da Marc Bartra burnundan ameliyat oldu. İspanyol stoper, Konyaspor ile oynanan maçta burnuna darbe almıştı. Yıldız oyuncunun ameliyatı İspanya'nın Barcelona şehrinde yapıldı.

                ANTALYA KADROSUNDA 3 GENÇ YILDIZ VAR
                Çalışmalarını Antalya'da sürdürecek Trabzon'un kamp kadrosu açıklandı. Genç futbolcular Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun da kadroya dahil edildi.



                SOFIANE FEGHOULI KARAGÜMRÜK'TE
                Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük son alarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi.



                KONYASPOR'DAN BAŞARILI SINAV
                Konyaspor Dünya Kupası arasında Bosna Hersek'in köklü ekibi Zeljeznicar ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Konya'nın gollerini 9'da Uche Ikpeazu ve 11'de Domagoj Pavicic attı. Rakibin golü ise 21'de Haris Hajdarevic'den geldi. Teknik Direktör İlhan Palut, "Tempo yüksekti" diye konuştu.



                ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 18 SAYISI YETMEDİ
                NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 129-113 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 7 ribauntla ve 3 asistle mücadele etti. Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan yıldız basketbolcu Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.



                    SAHADA EGO SAHİBİ OLMAK ZORUNDASINIZ
                    Efes koçu Ergin Ataman'dan önemli açıklamalar... Efes'le Euroleague'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Ataman, "Saha dışında egosuz ve iyi bir insanım. Fakat sahada ego sahibi olmak zorundasınız çünkü büyük egolara sahip olan yıldız oyuncularla birlikte çalışıyorsunuz. Bu ego, oyuncularınızın egosunu kontrol eder" dedi.



                    ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
                    Fenerbahçe, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okula yardımda bulunarak anlamlı bir işe imza attı. Tesislerde Jesus'un koyduğu disiplin cezalarından elde edilen gelirler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki okulların ihtiyaçlarına gönderiliyor. Bu kapsamda elde edilen gelirler, öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılırken, sarı-lacivertli ekibin destek olduğu okullardan, teknik direktör Jesus ve futbolculara teşekkür mesajları geldi. Sezon başından bu yana öğrencilere bir çok yardımda bulunan sarı-lacivertlilere bir öğrenci, "Fenerbahçe, çocuklar en çok sizi seviyor. Dünyada en iyi sizsiniz, inşallah şampiyon olursunuz" derken, sınıfta yer alan diğer öğrenciler teknik ekip ve futbolcuların fotoğralarının yer aldığı teşekkürler yazılı pankartlar açtı.

                    FENERBAHÇE VALLECANO
                    Fenerbahçe bugün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvası kapsamında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'00'de start alacak ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.



                    ALEX HEYECAN YARATTI
                    Alex de Souza dün Twitter'dan "Yuvama dönüyorum" mesajı attı. Bu mesaj herkesi heyecanlandırırken, Brezilyalı efsanenin tatil için Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı.



                        FENER CHO İÇİN RENNES İLE KAPIŞIYOR
                        Fenerbahçe, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Gue-sung Cho'yu transfer etmek için çalışmalara başladı. 2020 yılında Güney Kore Ligi takımlarından FC Anyang'dan Joenbuk Hyundai takımına 585 bin Euro karşılığında transfer olan Cho, bu sezon 26 maçta 14 gol ve 5 asist üretti. 24 yaşındaki futbolcu toplamda 40 maçta 24 gol ve 5 asist üretti. Güney Kore Milli Takımı'nda 18 maçta 6 golü olan Cho'ya Fransa Ligi ekiplerinden Rennes''in de talip olduğu ifade edildi.



                        KANARYA NON-STOP
                        Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Salonda başlayan idman sahada tamamlandı ve 1.5 saat sürdü.



                        MORUTAN'DAN ÇOK MEMNUNUZ
                        Morutan'ın gelecek sezon G.Saray'a geri dönüp, dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Pisa Sportif Direktörü Cladio Chiellini, "Gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyuz" dedi.



                            BARCELONA 123 YAŞINDA
                            Barcelona kulübün 123. yaşını paylaştığı bu fotoğrafla kutladı.



                            İdmandan paylaşım yaptı
                            Dele Alli idmandan Necip Uysal ile olan bu karesini paylaştı.

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                            Haberler Spor Basketbol derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 72-81 galibiyetle ayrıldı | Spor haberleri
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