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    • Spor
    • 29.11.2022 14:28
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    • 29.11.2022 14:39
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    Eski GalatasaraySofiane Feghouli yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı

    Son dakika haberi! Fatih Karagümrük: "32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Eski Galatasaraylı Feghouli yeniden Süper Lig’de!

    Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.




    SOFİANE FEGHOULİ KARAGÜMRÜK'TE!


    Fatih Karagümrük: "Sofiane Feghouli Karagümrük'te! 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.." açıklamasında bulundu.

    Son olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, Karagümrük'ün Antalya kampında yer alacak.

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    Haberler Spor Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli yeniden Süper Lig'de! İşte yeni takımı
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