Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.







SOFİANE FEGHOULİ KARAGÜMRÜK'TE!



Fatih Karagümrük: "Sofiane Feghouli Karagümrük'te! 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofiane Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.." açıklamasında bulundu.

Son olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, Karagümrük'ün Antalya kampında yer alacak.