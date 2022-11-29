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    Organize işler! Türkiye’yi sarsan Göztepe - Altay maçındaki olayların arkasından iki ambulans çalışanı çıktı

    Gözaltınaki isimlerden A.G. maçtan bir gün önce taraftarlarla buluşarak işaret fişeklerini teslim aldı. Maç günü ise H.K. ile beraber fişekleri sırt çantasının içinde stat tuvaletine soktu. A.G. hakkında daha önce 6222 sayılı kanundan işlemya pıldığı da ortaya çıktı...

    Organize işler

    Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. 16 bin 500 kadar taraftarın izlediği mücadelede Göztepe taraftarlarının olduğu trbüne işaret fişeğiyle saldırı yapıldı. 45 yaşındaki bir taraftar kanlar içinde yerde kaldı. Olay bununla bitmedi ve tribünden atlayan bir kişi korner direğini yerinden söküp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.



    TEK TEK TESPİT EDİLDİ
    Gündeme bomba gibi düşen olayların sis perdesi de büyük ölçüde aralandı. Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ve diğer suç aletlerini, statta görev yapan ambulansın görevlileri A.G. ile H.K.'nın soktuğu ortaya çıktı. Fişekleri sırt çantasıyla stada sokan A.G ve H.K'nin görürtüleri güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli A.G'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluşup fişekleri teslim aldığı ve bu organize olayı planladığı belirtildi. Ayrıca A.G'nin daha önce 6222'den kaydı olduğu ifade edildi.

    TEKLİFİ KABUL ETTİ
    Öte yandan A.G'nin ifadesinde maç günü hava fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiği ancak; çantayı kimin aldığını bilmediğini söyledi belirlendi.

    YÜZÜNDE KAYIP VAR
    İşaret fişeğiyle yaralanan ve ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın yüzünde kemik ve cilt dokusunda kayıplar ve akciğerinde de hasar oluştuğu belirtildi.



    ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜŞ!
    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e bayrak direğiyle saldıran Göztepe taraftarı M.N.A. adliyedeki sorgusunun ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.



        'VAHŞİ SALDIRI!'
        İzmir derbisinde yaşanan olaylar dünya çapında birçok yayın organında haberlere konu oldu. Yabancı basın, eşi görülmemiş vahşet olaylarından dehşetle bahsederken, Türk sporunun bütün paydaşları ve spor kulüpleri yaşanan olayları kınadı. İngiliz The Sun sahaya giren kişi için, 'Salak taraftar' ifadesini kullanırken, İspanyol gazetesi Marca da "Vahşi saldırı" yorumunu yaptı. Almanya'dan Bild ise "Futbolda şiddet arttı. Yere düşen kaleci ve arkadaşları irkilerek olay yerinden kaçtı" ifadesine yer verdi.



        ORTAK BİLDİRİ YAYINLADILAR
        Göztepe ve Altay yaşanan oyalyalarla ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."denildi.

        KASAPOĞLU: GEÇİT VERMEYECEĞİZ
        Gençlik ve Spor Bakanı- Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" dedi.



        İŞTE STATTAN BÖYLE GEÇİŞ YAPTILAR
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            Haberler Spor Organize işler! Türkiye’yi sarsan Göztepe - Altay maçındaki olayların arkasından iki ambulans çalışanı çıktı
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