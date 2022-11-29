Organize işler! Türkiye’yi sarsan Göztepe - Altay maçındaki olayların arkasından iki ambulans çalışanı çıktı

Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. 16 bin 500 kadar taraftarın izlediği mücadelede Göztepe taraftarlarının olduğu trbüne işaret fişeğiyle saldırı yapıldı. 45 yaşındaki bir taraftar kanlar içinde yerde kaldı. Olay bununla bitmedi ve tribünden atlayan bir kişi korner direğini yerinden söküp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Gündeme bomba gibi düşen olayların sis perdesi de büyük ölçüde aralandı. Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ve diğer suç aletlerini, statta görev yapan ambulansın görevlileri A.G. ile H.K.'nın soktuğu ortaya çıktı. Fişekleri sırt çantasıyla stada sokan A.G ve H.K'nin görürtüleri güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli A.G'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluşup fişekleri teslim aldığı ve bu organize olayı planladığı belirtildi. Ayrıca A.G'nin daha önce 6222'den kaydı olduğu ifade edildi.
TEKLİFİ KABUL ETTİ
Öte yandan A.G'nin ifadesinde maç günü hava fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiği ancak; çantayı kimin aldığını bilmediğini söyledi belirlendi.
YÜZÜNDE KAYIP VAR
İşaret fişeğiyle yaralanan ve ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın yüzünde kemik ve cilt dokusunda kayıplar ve akciğerinde de hasar oluştuğu belirtildi.
ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜŞ!
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e bayrak direğiyle saldıran Göztepe taraftarı M.N.A. adliyedeki sorgusunun ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.