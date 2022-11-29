Organize işler! Türkiye’yi sarsan Göztepe - Altay maçındaki olayların arkasından iki ambulans çalışanı çıktı





TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen olayların sis perdesi de büyük ölçüde aralandı. Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ve diğer suç aletlerini, statta görev yapan ambulansın görevlileri A.G. ile H.K.'nın soktuğu ortaya çıktı. Fişekleri sırt çantasıyla stada sokan A.G ve H.K'nin görürtüleri güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli A.G'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluşup fişekleri teslim aldığı ve bu organize olayı planladığı belirtildi. Ayrıca A.G'nin daha önce 6222'den kaydı olduğu ifade edildi.