Kamerun’dan müthiş dönüş! Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçta Kamerun 3-1’den Sırbistan’ı yakaladı





Her iki takımda gruptan çıkmak için son şanslarını son maçta deneyecekler. Kamerun'un 29. dakikada Victor Castelletto'nun golüne Sırbistan, 45+1. dakikada Strahinja Pavlovic ve 45+3. dakikada Milinkovic Savic'in golleri ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.