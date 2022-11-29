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    Kamerun’dan müthiş dönüş! Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçta Kamerun 3-1’den Sırbistan’ı yakaladı

    2022 Dünya Kupası G Grubu’nda Kamerun 3-1 geriye düştüğü maçt a Sırbistan’la berabere kaldı. Sırbistan’ın gollerini Pavlovic, Savic ve Mitrovic atarken, Kamerun’un golleri Castelletto, Aboubakar ve Moting’den geldi...

    Kamerun’dan müthiş dönüş

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. Kamerun 3-1 geriye düştüğü maçta beraberliği yakaladı.



    Her iki takımda gruptan çıkmak için son şanslarını son maçta deneyecekler. Kamerun'un 29. dakikada Victor Castelletto'nun golüne Sırbistan, 45+1. dakikada Strahinja Pavlovic ve 45+3. dakikada Milinkovic Savic'in golleri ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı Sırbistan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



    İkinci yarıya da hızlı başlayan Sırbistan, 53. dakikada Mitrovic'in ayağından bulduğu golle skoru 3-1'e getirerek farkı ikiye çıkardı. Müsabakanın 55. dakikasında Vincent Aboubakar'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte rakip yarı alanda daha fazla topla oynamaya başlayan Kamerun, 64. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Choupo-Moting ile bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirdi. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı.

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    Haberler Spor Kamerun’dan müthiş dönüş! Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan maçta Kamerun 3-1’den Sırbistan’ı yakaladı
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