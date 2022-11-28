Dünya Kupası'nda yeni peri masalı: Niclas Füllkrug

Almanya Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası'nda İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Panzerler, 62. dakikada Alba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşse de 83'te Niclas Füllkrug'un golüyle 1 puanı kurtardı ve dev organizasyonda umutlarını son maça taşıdı.
WERNER'İN OLMAMASI ONA YARADI
Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde Timo Werner'in sakatlığı aslında iki 'çaylak' futbolcuya da milli takım kapılarını açtı. O isimlerden biri Werder Bremen'den Niclas Füllkrug, diğeri ise Borussia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko oldu.
DEĞİŞİK RUH HALİNE SAHİP BİR OYUNCU
Kariyerinin çoğunluğunu alt liglerde geçiren Füllkrug, 4 kez dizinden sakatlık yaşadı. Çapraz bağ sakatlığı gibi uzun süreli sakatlıklarla da boğuşan Füllkrug, A Milli Takım düzeyindeki ilk resmi maçına ise 29 yaşında çıktı. Farklı ruh hali ve değişimleri ile tanınan Füllkrug, 2021 yılında yaşadıkları ile de aslında gündemdeydi.