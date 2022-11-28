Dünya Kupası'nda yeni peri masalı: Niclas Füllkrug

"KÜSTAH BİRİ GİBİ GÖRÜNEBİLİR AMA..."

Bu arada Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in unutulmaz oyuncularından biri olan Bastian Schweinsteiger de Füllkrug ile ilgili SKY Sport'a değerlendirmeler yaptı. Schweinsteiger, "Küstah bir oyuncu gibi görünebilir. Ama itiraf etmem gerekir ki bazen sahada sonunu düşünmeden hareket etmesi ve kahramanlıkları hoşuma gidiyor" dedi.