Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.11.2022 12:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 12:04
    ABONE OL

    Dünya Kupası'nda yeni peri masalı: Niclas Füllkrug

    Son dakika Dünya Kupası haberleri | Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Almanya dün İspanya ile 1-1 berabere kalırken, gruptan çıkma umutlarını son maça taşıdı. Almanya'nın umutlarını son maça taşıyan golü ise 83'üncü dakikada oyuna giren Niclas Füllkrug attı. Füllkrug'un hikayesi ise peri masallarına taş çıkartır cinsten. İşte detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Dünya Kupası’nda yeni peri masalı

    Almanya Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası'nda İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Panzerler, 62. dakikada Alba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşse de 83'te Niclas Füllkrug'un golüyle 1 puanı kurtardı ve dev organizasyonda umutlarını son maça taşıdı.

    WERNER'İN OLMAMASI ONA YARADI
    Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde Timo Werner'in sakatlığı aslında iki 'çaylak' futbolcuya da milli takım kapılarını açtı. O isimlerden biri Werder Bremen'den Niclas Füllkrug, diğeri ise Borussia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko oldu.

    DEĞİŞİK RUH HALİNE SAHİP BİR OYUNCU
    Kariyerinin çoğunluğunu alt liglerde geçiren Füllkrug, 4 kez dizinden sakatlık yaşadı. Çapraz bağ sakatlığı gibi uzun süreli sakatlıklarla da boğuşan Füllkrug, A Milli Takım düzeyindeki ilk resmi maçına ise 29 yaşında çıktı. Farklı ruh hali ve değişimleri ile tanınan Füllkrug, 2021 yılında yaşadıkları ile de aslında gündemdeydi.

        YÖNETİCİLERLE TARTIŞMA YAŞADI
        Werder Bremen'in forveti, 2021 yılı Ekim ayında spor direktörü ile ciddi bir tartışma yaşadı ve takımdan ayrılmanın eşiğine kadar geldi. Kulübü tarafından birkaç gün takımdan uzaklaştırılan futbolcu, sözleşmesini feshetmeye çok yakınken Mızıkacılar'da kalmaya karar verdi. Daha sonra ise gollerine devam etti, takımına katkı sağladı.

        "KAZANMAK İSTEDİK"
        Hazırlık maçında Umman'a karşı gol atan Füllkrug, İspanya ile oynadıkları maçta da takımına hayat veren golü kaydetti. Futbolcu İspanya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçı kesinlikle kazanmak istedik. Halen geliştirilecek yönlerimiz var. Son maçta her şeyin yolunda gitmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. Füllkrug, takım arkadaşları ve eski Alman futbolcuların da gündeminde bulunuyor.

        MÜLLER'DEN FÜLLKRUG YORUMU...
        Füllkrug'un takım arkadaşı Thomas Müller, "Füllkrug'un İspanya'ya böylesine bir hikaye barından bir golü atması ve bunu başarması etkileyici. Bu onun adına harika ve özel bir hikaye. Ancak; turnuvaya devam edebilmemiz için son maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

            "KÜSTAH BİRİ GİBİ GÖRÜNEBİLİR AMA..."
            Bu arada Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in unutulmaz oyuncularından biri olan Bastian Schweinsteiger de Füllkrug ile ilgili SKY Sport'a değerlendirmeler yaptı. Schweinsteiger, "Küstah bir oyuncu gibi görünebilir. Ama itiraf etmem gerekir ki bazen sahada sonunu düşünmeden hareket etmesi ve kahramanlıkları hoşuma gidiyor" dedi.

            MARKET DEĞERİ 5 MİLYON EURO
            29 yaşında ve 1.89 boyundaki futbolcuya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Werder Bremen ile 2025'e kadar kontratı bulunan Füllkrug, TuS Ricklingen ve Werder Bremen altyapılarında oynadı. Ayrıca golcü oyuncu Greuther Fürth, Nürnberg ve Hannover formalarını da giydi.

            ALMANYA'DA DA GÜNDEM
            2019'dan beri Werder Bremen'de oynayan futbolcu, Katar'daki kadroda yer almasının sürpriz oluşu, iyi performansı sayesinde yeni 9 numara olması ve İspanya maçında attığı hayat kurtaran gol nedeniyle şu anda Almanya'da da çokça konuşuluyor.

                MAAŞI DA DÜŞÜRÜLDÜ
                82 maçta attığı 39 gol ile dikkatleri üstüne çeken ve takımı Werder'in Bundesliga'ya geri dönüşüne yardımcı olan Füllkrug, kulübün yaşadığı mali sorunlar sebebiyle kazancında yüzde 30 oranında indirimi de kabul etmişti.

                HANGİ LİGDE KAÇ GOL ATTI?
                Almanya Mili Takımı ile 3 maçta 2 gol atan futbolcu, Bundesliga'da 112 maçta 38 gol kaydetti. Almanya Kupası'nda 17 maçta 5 kez fileleri havalandıran Füllkrug, 2. Lig'de ise 135 karşılaşmada 47 gole imza attı. 3. Lig'de 22 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan oyuncu, Bölgesel Lig seviyesinde ise 5 maçta 5 gol kaydetti.

                LAKABI: BOŞLUK
                Füllkrug, Almanca'da Lücke yani boşluk anlamına gelen lakabını da diş yapısından alıyor. Öte yandan dikkati çeken detaylardan biri de Füllkrug'un antrenmanda alnına bir takım arkadaşının dişinin takılması sonrası hastaneye kaldırılması. Oyuncunun motivasyon şarkısının ise 1982 yapımı Rocky III filminin tema şarkısı Eye Of The Tiger olduğu biliniyor.
                    Saçma sapan adam
                    Haberler Spor Dünya Kupası'nda yeni peri masalı: Niclas Füllkrug
                        SON DAKİKA