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    • Spor
    • 28.11.2022 12:07
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    • 28.11.2022 12:07
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    Galatasaray'ın altyapısında yeni bir yıldız doğuyor: Ada Yüzgeç performansıyla büyüledi

    Türk futbolunda son dönemde yükselen genç yıldızlar futbolseverleri heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, dikkat çeken performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısında yetişen 13 yaşındaki Ada Yüzgeç, yakaladığı müthiş istatistikleriyle yeni bir yıldızın doğmak üzere olduğunun işaretlerini veriyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Yeni bir yıldız doğuyor

    Türk futbolunda son dönemde parlayan genç yıldızlar dikkat çekiyor. Son olarak Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, A Takım'a yükseldikten sonra ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekti.

    ARDA GÜLER YAKIN TAKİPTE
    Fenerbahçe'nin yıldızı kısa süre içinde attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fransız, İspanyol, İngiliz, Alman ve İtalyan kulüpleri Arda Güler'i yakından takip ediyor.

    MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER
    Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısında oynayan genç bir yıldız da performansıyla yıldız futbolcu olacağının sinyallerini veriyor. Galatasaray akademisinde U14 takımının formasını giyen 13 yaşındaki Ada Yüzgeç, bu sezon müthiş istatistikler yakaladı.

    A TAKIMA GÖZ KIRPIYOR
    Henüz 13 yaşında olmasına rağmen, golleriyle dikkat çeken Ada Yüzgeç, çıktığı 7 maçta 22 gol kaydetti. Galatasaray U14 takımı bu sezon oynadığı maçlarda toplam 38 gol attı. Bu gollerin çoğu Ada Yüzgeç'ten geldi. Maç başına 3 gol ortalaması ile oynayan minik Ada, Galatasaray A Takımı'na göz kırpıyor.
        Saçma sapan adam
        Haberler Spor Galatasaray'ın altyapısında yeni bir yıldız doğuyor: Ada Yüzgeç performansıyla büyüledi
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