Galatasaray'ın altyapısında yeni bir yıldız doğuyor: Ada Yüzgeç performansıyla büyüledi

A TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Henüz 13 yaşında olmasına rağmen, golleriyle dikkat çeken Ada Yüzgeç, çıktığı 7 maçta 22 gol kaydetti. Galatasaray U14 takımı bu sezon oynadığı maçlarda toplam 38 gol attı. Bu gollerin çoğu Ada Yüzgeç'ten geldi. Maç başına 3 gol ortalaması ile oynayan minik Ada, Galatasaray A Takımı'na göz kırpıyor.