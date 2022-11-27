Ismail Jakobs’a Aslan pençesi! Galatasaray Senegalli sol bek için Monaco ile görüşecek





PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Monaco ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duracağı ifade ediliyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan Senegalli sol bekin satın alma opsiyon fiyatının da makul bir düzeye çekilmeye çalışılacağı da gelen haberler arasında.