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    Ismail Jakobs’a Aslan pençesi! Galatasaray Senegalli sol bek için Monaco ile görüşecek

    Savunmanın soluna takviye peşinde olan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası’nda Senegal forması giyen Monaco’lu Ismail Jakobs için harekete geçti. Opsiyonlu kiralama için Monaco’nun kapısı çalınacak.

    Ismail Jakobs’a Aslan pençesi
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    Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunmanın soluna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, 2022 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen Monaco'lu Ismail Jakobs için harekete geçtiği iddia edildi.



    Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Ismail Jakobs'un menajeri ile temasa geçtiği ve Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki Senegalli sol bek orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.



    PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
    Monaco ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duracağı ifade ediliyor. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan Senegalli sol bekin satın alma opsiyon fiyatının da makul bir düzeye çekilmeye çalışılacağı da gelen haberler arasında.
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