Icardi’ye hücum! Inter ve Atletico Madrid’den transfer kancası





INTER VE ATLETICO...

İtalyan basını, Fransız devi PSG'nin Serie A ekibi Inter'den Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak için 60 milyon Euro dışında Mauro Icardi'yi takasta kullanmak istediğini öne sürdü. Inter ise Lautaro için 100 milyon Euro gelir bekliyor. Icardi için iddialar bununla sınırlı değil. İspanyol devi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin transfer etmek istediği iki golcüden birinin Mauro Icardi, diğerinin ise Romelu Lukaku olduğu ifade edildi. Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'da bu sezon Mauro Icardi 6 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. 17.5 milyon Euro değer biçilen futbolcu bu sezon PSG'den 6 milyon Euro, Galatasaray'dan da 750 bin Euro kazanacak. Icar hem İtalya hem de İspanya'daforma giymişti.