Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı





BEŞİKTAŞ İÇİN HAZIRLIK VAKTİ

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında ilk ikisi İstanbul'da olmak üzere 4 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 29 Kasım Salı günü 19.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak Kartal, ardından Karagümrük, Charleroi ve Westerlo ile mücadele edecek.



FENER, ÇİZME'Yİ TERS GİYDİRDİ

THY Euroleague'de lider Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bir ara 18 sayı farkla geri düşen Sarı-Lacivertliler, üçüncü periyotta hakimiyeti eline aldı. Son çeyrekte kontrolü bırakmayan Fenerbahçe, 10. maçın 9'uncusunu kazandı.



"RONALDO GÜNDEMİMİZDE YOK"

Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olması çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Başkan Dursun Özbek bir açıklama yaptı. CR7 için Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Cristiano Ronaldo bizim transfer planlarımız içinde yok" diye konuştu ve iddialara da son noktayı koydu.



KAMERUN'A EVLAT KURŞUNU

Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre, Kamerun'u tek golle geçti: 1-0. Tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olan iki ülkenin karşılaşmasında İsviçre, yıldız oyuncusu Breel Embolo'nun golüyle 3 puana uzandı. Kamerun doğumlu olan Embolo attığı gole sevinmedi. Galatasaraylı Seferovic, 72'de oyuna girdi 90+5'te net bir gol kaçırdı. İkinci haftada İsviçre ile Brezilya, Kamerun ise Sırbistan ile karşılaşacak.



HAZIRLIK MAÇI A SPOR'DA

Trabzonsbpor'un Dünya Kupası arasında oynayacağı 3 hazırlık maçı da kesinlik kazandı. Buna göre; bordo-mavililer Crystal Palace, Hull City ve Kasımpaşa kulüpleriyle hazırlık maçı oynayacak. 10 Aralık tarihinde Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



ARNAVUTLUK'A TARİHİ FARK ATTIK

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda üçüncü maçında Arnavutluk'u 140-44 yendi. Maça hızlı başlayan Potanın Perileri, ilk üç periyodu 35-10, 74-16, 107-29'luk skorlarla geçti. Milliler maçı 96 sayı farkla kazandı. Ay-Yıldızlılar, 27 Kasım'da saat 18.00'de Slovenya'yı ağırlayacak.



SİVAS'IN EN HIRÇINI UĞUR ÇİFTÇİ OLDU

Süper Lig'in 14 haftalık periyotunu 11 puanla 17. sırada tamamlayan Sivasspor'un defans oyuncusu Uğur Çiftçi, ligde 3 sarı, 1 kırmızı kart görerek takım en hırçın ismi olarak ön plana çıktı. Sivasspor'un ligde oynadığı 14 maçta 10 futbolcu 2'şer kez sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor'da toplamda 13 futbolcu kart gördü.



ANADOLU EFES'İN RAKİBİ BOLOGNA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek. Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.



ALTAY TARAFTARI DERBİDE OLMAYACAK

Spor Toto 1 Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel'de oynanacak Göztepe-Altay derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Dev derbiye siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. İki takımın taraftarı da alınan bu kararı sosyal medyadan eleştiri yağmurun tuttu. Kulüplerin ise bu karara vereceği reaksiyon ise merakla bekleniyor.



KATAR'DA İKİNCİ RAUNT

Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar bugün start alıyor… A Grubu'nda Katar ile Senegal karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. İlk maçlarını kazanan Ekvador ile Hollanda ise saat 19.00'da mücadele edecek. B Grubu'nda ise saat 13.00'te Galler ile İran mücadele edecek. Saat 22.00'de ise ABD ile İngiltere kapışacak.

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