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    Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerinin ‘Genç Ne Sever, Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota’ gibi projeler için özel etkinlikler düzenleme, bakanlık projelerinin tanıtımı gibi konularda destek olacağını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Spor için süper iş birliği

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşme ve vizyon projeler noktasında attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota, Genç Ne Sever' gibi kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kitlelere duyurulması için destek çalışmaları yapacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, Türkiye'de spora olan ilgiyi arttıracak ve gençlerimizi faaliyetlere yöneltecek çalışmalarımızın duyurulması konusunda Süper Lig kulüplerimizle iş birliği sürecine başlıyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."



    RİZE'YE GİTMEK ÜZEREYDİ ŞİMDİ INTER PEŞİNDE
    Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, İtalya Ligi ekiplerinden Inter'in transfer gündemine geldi. İtalyan basını, birçok Avrupa kulübünün radarındaki Sarı-Lacivertli futbolcuya Serie A devinin talip olduğunu ve futbolcuyu yakından takip etmeye devam ettiğini yazdı. Inter, Gagliardini'nin olası satışı, Barella ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak durumunda kalabilir. Inter'in Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu, birçok maçta izlendi. Inter'in oyuncu ile ilgili detaylı raporlara sahip olduğu belirtildi.



    ALİ KOÇ: YABANCI HAKEM YÖNETSİN
    Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de maçları yabancı orta hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Koç, "Son 10 yılda en çok bizim canımız yandı. Diğer ülkelerde hakem değişim programları var. Orta hakemler yabancı olabilir' dedi.

    ATATÜRK STADI OLABİLİR
    Başkan Koç, Ülker Stadı'nın isminin Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Atatürk Stadı olarak değişebileceğini duyurdu.



        ÖNCE KONTENJANI BOŞALTACAĞIZ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer yaparken kulübün menfaatlerini gözeterek çalışacaklarını belirten Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüzün sürdürülebilir durumunu oluşturmak gerekiyor. Dünya ve ülke ekonomisinin gittiği süreci biliyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Transferi bırakın hatta kadrodaki 14 yabancıdan 1 tanesini boşaltmamız gerekiyor. Peres, Ocak ayında takıma dönecek. Sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımız var. Onları da bazen ikinci yarı itibarıyla kullanacağız. Çabuk sirkülasyonların olacağı bir iş değil bu. Süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz ve şu an bir transfer çalışmamız yok. Oyunculara bakıyoruz. Kadroda boşluk olur, giden olursa onların yerine hazırlıklarımız var."



        ASSOLİST BREZİLYA'DAN SAMBA
        Dünya Kupası'nda ilk haftanın son maçında Brezilya ile Sırbistan sahne aldı. Dünyanın en büyük kupasını 5 kez müzesine götüren Sambacılar'ın performansı ilk yarıda beklentilerin uzağında kaldı. İkinci devrede maça ağırlığını koyan yıldızlılar topluluğu, 62'de öne geçti. Neymar'ın getirdiği topa Vinicius vurdu, kaleci Vanja'nın çıkardığı topu Richarlison ağlara yolladı: 1-0. 73'te Vinicius'un ortasına Richarlison müthiş bir vole yapıştırdı: 2-0. Brezilya, Sırbistan'ı yıkarak turnuvaya galibiyetle başladı.



        YİNE BİR ESKİ FENERBAHÇELİ SAHNE ALDI
        Dünya Kupası'nda Fenerbahçe'nin etkisi sürüyor... Enner Valencia, Michy Batshuayi, Jorge Jesus, Kim Min Jae derken son olarak sahneye eski Fenerbahçeli Andre Ayew çıktı. 2018- 2019 sezonunda 1 yıllığına Fenerbahçe forması giyen Ayew 73. dakikada Portekiz ağlarını sarstı. 32 yaşındaki futbolcu, Gana Milli Takımı'nda 109. maçında 24. kez fileleri sarsmayı başardı.



            KİLİDİ KIRAMADILAR
            Dünya Kupası'nda bir maç daha 0-0 sona erdi. Kupayı 2 kez kaldıran Uruguay, H Grubu ilk maçında Güney Kore ile yenişemedi. Galatasaray'dan Uruguay Milli Takımı'na giden Fernando Muslera ile Lucas Torreira kulübedeydi. Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae ise 90 dakika sahada kaldı. Kore'de Ui-Jo Hwang, Uruguay'da ise Godin ve Valverde gole çok yaklaşsa da sonuç alamadı.



            SACHA, AVRUPA'DA BOEY GÖSTERDİ!
            GAlatasaray'da başarılı performansı ile göz dolduran Sacha Boey, ikili mücadelelerde de rakiplerine geçit vermedi ve Avrupa'daki diğer oyuncuları bu alanda sollamayı başardı. Fransız sağ bek, maç başına 11.24'lük oran ile en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncusu oldu. Avrupa'dan bazı takımların transfer etmek istediği Sacha Boey'i İspanyol ekibi Celta Vigo'dan Malili Amadou Dante 10.42 ile takip ediyor.



            CENK ERGÜN EĞİTİM VERDİ
            TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın eğitim etabı İstanbul'da yapıldı. G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 'Antrenör-Yönetici İletişimi' temalı interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Gazeteci Serkan Korkmaz da 'Antrenör-Medya İletişimi' ile ilgili görüşlerini aktardı. Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin konuklara plaket verdi.



                BEŞİKTAŞ İÇİN HAZIRLIK VAKTİ
                Beşiktaş, Dünya Kupası arasında ilk ikisi İstanbul'da olmak üzere 4 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 29 Kasım Salı günü 19.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak Kartal, ardından Karagümrük, Charleroi ve Westerlo ile mücadele edecek.

                FENER, ÇİZME'Yİ TERS GİYDİRDİ
                THY Euroleague'de lider Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bir ara 18 sayı farkla geri düşen Sarı-Lacivertliler, üçüncü periyotta hakimiyeti eline aldı. Son çeyrekte kontrolü bırakmayan Fenerbahçe, 10. maçın 9'uncusunu kazandı.

                "RONALDO GÜNDEMİMİZDE YOK"
                Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada Cristiano Ronaldo'nun Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olması çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Başkan Dursun Özbek bir açıklama yaptı. CR7 için Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Cristiano Ronaldo bizim transfer planlarımız içinde yok" diye konuştu ve iddialara da son noktayı koydu.

                KAMERUN'A EVLAT KURŞUNU
                Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre, Kamerun'u tek golle geçti: 1-0. Tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olan iki ülkenin karşılaşmasında İsviçre, yıldız oyuncusu Breel Embolo'nun golüyle 3 puana uzandı. Kamerun doğumlu olan Embolo attığı gole sevinmedi. Galatasaraylı Seferovic, 72'de oyuna girdi 90+5'te net bir gol kaçırdı. İkinci haftada İsviçre ile Brezilya, Kamerun ise Sırbistan ile karşılaşacak.

                HAZIRLIK MAÇI A SPOR'DA
                Trabzonsbpor'un Dünya Kupası arasında oynayacağı 3 hazırlık maçı da kesinlik kazandı. Buna göre; bordo-mavililer Crystal Palace, Hull City ve Kasımpaşa kulüpleriyle hazırlık maçı oynayacak. 10 Aralık tarihinde Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

                ARNAVUTLUK'A TARİHİ FARK ATTIK
                A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda üçüncü maçında Arnavutluk'u 140-44 yendi. Maça hızlı başlayan Potanın Perileri, ilk üç periyodu 35-10, 74-16, 107-29'luk skorlarla geçti. Milliler maçı 96 sayı farkla kazandı. Ay-Yıldızlılar, 27 Kasım'da saat 18.00'de Slovenya'yı ağırlayacak.

                SİVAS'IN EN HIRÇINI UĞUR ÇİFTÇİ OLDU
                Süper Lig'in 14 haftalık periyotunu 11 puanla 17. sırada tamamlayan Sivasspor'un defans oyuncusu Uğur Çiftçi, ligde 3 sarı, 1 kırmızı kart görerek takım en hırçın ismi olarak ön plana çıktı. Sivasspor'un ligde oynadığı 14 maçta 10 futbolcu 2'şer kez sarı kartla cezalandırıldı. Sivasspor'da toplamda 13 futbolcu kart gördü.

                ANADOLU EFES'İN RAKİBİ BOLOGNA
                Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek. Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

                ALTAY TARAFTARI DERBİDE OLMAYACAK
                Spor Toto 1 Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel'de oynanacak Göztepe-Altay derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Dev derbiye siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. İki takımın taraftarı da alınan bu kararı sosyal medyadan eleştiri yağmurun tuttu. Kulüplerin ise bu karara vereceği reaksiyon ise merakla bekleniyor.

                KATAR'DA İKİNCİ RAUNT
                Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar bugün start alıyor… A Grubu'nda Katar ile Senegal karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. İlk maçlarını kazanan Ekvador ile Hollanda ise saat 19.00'da mücadele edecek. B Grubu'nda ise saat 13.00'te Galler ile İran mücadele edecek. Saat 22.00'de ise ABD ile İngiltere kapışacak.

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                Haberler Spor Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı
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