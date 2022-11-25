Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşme ve vizyon projeler noktasında attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Bakanlık ve Süper Lig Kulüpleri arasında iş birliği kararı alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüplerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota, Genç Ne Sever' gibi kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kitlelere duyurulması için destek çalışmaları yapacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, Türkiye'de spora olan ilgiyi arttıracak ve gençlerimizi faaliyetlere yöneltecek çalışmalarımızın duyurulması konusunda Süper Lig kulüplerimizle iş birliği sürecine başlıyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."
RİZE'YE GİTMEK ÜZEREYDİ ŞİMDİ INTER PEŞİNDE
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, İtalya Ligi ekiplerinden Inter'in transfer gündemine geldi. İtalyan basını, birçok Avrupa kulübünün radarındaki Sarı-Lacivertli futbolcuya Serie A devinin talip olduğunu ve futbolcuyu yakından takip etmeye devam ettiğini yazdı. Inter, Gagliardini'nin olası satışı, Barella ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na gelebilecek tekliflere göre yeni bir plan yapmak durumunda kalabilir. Inter'in Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Ferdi Kadıoğlu, birçok maçta izlendi. Inter'in oyuncu ile ilgili detaylı raporlara sahip olduğu belirtildi.
ALİ KOÇ: YABANCI HAKEM YÖNETSİN
Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de maçları yabancı orta hakemlerin yönetmesi gerektiğini söyledi. Koç, "Son 10 yılda en çok bizim canımız yandı. Diğer ülkelerde hakem değişim programları var. Orta hakemler yabancı olabilir' dedi.
ATATÜRK STADI OLABİLİR
Başkan Koç, Ülker Stadı'nın isminin Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Atatürk Stadı olarak değişebileceğini duyurdu.