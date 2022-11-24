Panzer’i ezip geçtiler! Japonya geriden gelerek Almanya önünde kazandı

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın ardından Japonya da tarihi bir skora imza attı. Japonya, E Grubu maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Panzerler, karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen İlkay Gündoğan takımını öne geçirdi. Maçın ilk yarısı Almanlar'ın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Japonya kalecisi Gonda yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu... Japonya'nın kalecisi Shuichi Gonda, Almanya maçını 8 kurtarışla tamamladı. Kontra ataklarla Almanya kalesine yüklenen Japonlar, 75. dakikada Retsu Doan'ın golüyle eşitliği yakaladı. Japonya, beraberlik golü sonrası Almanya kalesine yüklenmeye devam etti. Ve sonunda aradığı golü buldu... 83. dakikada Takuma Asano, topu iğne deliğinden geçirdi ve skoru 2-1'e getirdi.



RAKİBİ İSPANYA

Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve gruba 3 puanla başladı. Almanya gruptaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Japonya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.

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