Valencia, Dünya Kupası'nda Messi ve Ronaldo’nun bile önüne geçmeyi başardı

2022 Katar Dünya Kupası açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerken gollerin 2'si de Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan gelmişti. Maçta 1 golü de sayılmayan Valencia bir anda futbol kamuoyunda isminden en çok bahsedilen oyuncu durumuna geldi. 2. kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Enner Valencia toplamda 5 gole ulaştı. Ronaldo ve Messi'nin ise 4 Dünya Kupası'nda 5 golü bulunuyor. Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda bir istatistiği daha var ki son derece dikkat çekici.



FENERBAHÇE'DEN DESTEK VAR

Yıldız oyuncu 2 Dünya Kupası'nda 10 şutta 5 gole ulaştı. Yüzde 50'lik inanılmaz bir oranı geçmişte yalnızca İtalya'nın efsane golcüsü Alessandro Altobelli elde etmişti. Ekvador'un Dünya Kupası'nda yoluna devam etmesi durumunda Enner Valencia'nın gol krallığında iddialı bir isim olacağı da yapılan yorumlarda yer alıyor. Bu arada Fenerbahçe resmi twitter hesabı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bir çanta firmasının reklamı için satranç oynarken çekilen fotoğrafına Enner Valencia'yı da ilave ederek ilginç bir mesaj verdi. Bu fotoğrafta Valencia için "Bu yarışta ben de varım" mesajı ön plana çıktı.