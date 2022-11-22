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    Valencia, Dünya Kupası'nda Messi ve Ronaldo’nun bile önüne geçmeyi başardı

    Valencia, 2 Dünya Kupası’nda çektiği 10 şutta 5 gole ulaştı. Şut-gol oranı istatistiğinde yüzde 50’y i daha önce sadece Alessandro Altobelli yakalamıştı. Valencia; Messi ve Ronaldo’nun 4 Dünya Kupası’nda atığı gol sayısına 2 Dünya Kupası’nda ulaşmayı da başardı

    Dünya Valencia’yı konuşuyor

    2022 Katar Dünya Kupası açılış maçında Ekvador, ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerken gollerin 2'si de Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan gelmişti. Maçta 1 golü de sayılmayan Valencia bir anda futbol kamuoyunda isminden en çok bahsedilen oyuncu durumuna geldi. 2. kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Enner Valencia toplamda 5 gole ulaştı. Ronaldo ve Messi'nin ise 4 Dünya Kupası'nda 5 golü bulunuyor. Enner Valencia'nın Dünya Kupası'nda bir istatistiği daha var ki son derece dikkat çekici.

    FENERBAHÇE'DEN DESTEK VAR
    Yıldız oyuncu 2 Dünya Kupası'nda 10 şutta 5 gole ulaştı. Yüzde 50'lik inanılmaz bir oranı geçmişte yalnızca İtalya'nın efsane golcüsü Alessandro Altobelli elde etmişti. Ekvador'un Dünya Kupası'nda yoluna devam etmesi durumunda Enner Valencia'nın gol krallığında iddialı bir isim olacağı da yapılan yorumlarda yer alıyor. Bu arada Fenerbahçe resmi twitter hesabı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bir çanta firmasının reklamı için satranç oynarken çekilen fotoğrafına Enner Valencia'yı da ilave ederek ilginç bir mesaj verdi. Bu fotoğrafta Valencia için "Bu yarışta ben de varım" mesajı ön plana çıktı.



    VARSA YOKSA ENNER VALENCİA
    Fenerbahçe resmi twitter hesabında Messi ve Ronaldo'nun satranç oynarken çekilen resmine Valencia da eklendi, "En iyisi Valencia" mesajı verildi.

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