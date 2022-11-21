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    • Spor
    • 22.11.2022 00:19
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    • 22.11.2022 00:19
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ABD etkili ataklar geliştirirken, oyun kurmakta zorlanan Galler pek fazla varlık göstermedi.

    AA
    ABD ve Galler yenişemedi

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ABD, ilk 45 dakikada etkili ataklar geliştirdi. Oyun kurmakta zorlanan Galler ise rakibi karşısında pek fazla varlık gösteremedi.



    ABD, üstün oyununun karşılığını Ballon d'Or ödülü bulunan dünyaca ünlü Liberyalı eski futbolcu George Weah'ın oğlu Tim Weah'ın 36. dakikada kaydettiği golle aldı. Pulusic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahası içinde kaleci Hennessey ile karşı karşıya kalan Weah, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve ABD soyunma odasına 1-0 önde gitti.



    İkinci yarıda toparlanan Galler, üst üste ürettiği pozisyonlarla rakibi karşısında büyük baskı kurdu. Galler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Gareth Bale'ın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı: 1-1.



        Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



        Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ABD'li oyuncu Haji Wright, 74. dakikada Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.



        Karşılaşmayı 43 bin 418 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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