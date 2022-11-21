Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ABD ve Galler 1-1 berabere kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ABD, ilk 45 dakikada etkili ataklar geliştirdi. Oyun kurmakta zorlanan Galler ise rakibi karşısında pek fazla varlık gösteremedi.