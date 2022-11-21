Enner Valencia Dünya Kupası'nda attı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe'nin yıldızından parmak ısırtan fotoğraf

Dünya Kupası'nın açılış maçında iki gol kaydeden Enner Valencia, dünden beri Instagram'da 200 binden fazla takipçi kazandı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile birlikte formunun zirvesinde olan 33 yaşındaki golcünün, Katar karşısındaki performansı da sosyal medyada çok konuşuldu.