Enner Valencia Dünya Kupası'nda attı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe'nin yıldızından parmak ısırtan fotoğraf

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında gösterdiği performansla parmak ısırttı. Ev sahibi Katar'a karşı forma giyen ve takımının iki golüne de imza atan Valencia, dünyanın dilinde...
Dünya Kupası'nın açılış maçında iki gol kaydeden Enner Valencia, dünden beri Instagram'da 200 binden fazla takipçi kazandı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe ile birlikte formunun zirvesinde olan 33 yaşındaki golcünün, Katar karşısındaki performansı da sosyal medyada çok konuşuldu.
Enner Valencia, Katar'a attığı gollerle ilkleri başarmaya devam ediyor. Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 5 golünü de Enner Valencia attı. 33 yaşındaki yıldız, 2014'te Honduras ve İsviçre ağlarına 3 gol göndermişti.