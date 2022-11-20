Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti





TURKUVAZ MEDYA'NIN BAŞARILI İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yapılan açıklamada "Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve medya camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.



Spor dünyansın duayen ismi Hıncal Uluç için A Spor ekranlarına bağlanan dostları açıklamalarda bulundu.

SPOR DÜNYASININ DUAYEN İSMİ ARAMIZDAN AYRILDI | VIDEO

Duayen isim Hıncal Uluç ile yayın yapan Ender Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Yakın zamanda Halit abi içinde benzer bi yayın yapmıştım bağlanarak. Maalesef medyamızın, televizyon dünyamızın çok usta isimlerini arka arkada kaybediyoruz. Hıncal abi tabi benim için şöyle çok önemliydi. Yaklaşık 3 yıldır bire bir program yapıyorduk. Pandemi nedeniyle de hep kendi evinde program yaptık. Çok yakın çalışma imkanu buldum bundan dolayı. Bir kere nevi şahsına munasir diye bir ifade vardır. Eskilerin çok kullandığı gerçekten öyle bir insandı. Kolay bir insan değildi. Zor bir insandı ama bildiği doğru ne olursa olsun savunurdu. Ama o çizgisini hiç bozmadan doğru bildiğine inandığını yapan bir isimdi" ifadelerini kullandı.