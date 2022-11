Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

83 yaşında vefat eden duayen gazeteci Hıncal Uluç için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabıdan taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını büyük bir teessürle öğrendiğim, basın camiamızın usta isimlerinden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

'SEVGİNİ BİZDEN HİÇ EKSİK ETMEDİN'

Hıncal Uluç'un vefatının ardından sanat dünyasından yakın arkadaşları, dostları da üzüntülerini dile getirdi.

Yılmaz Erdoğan: Dostluğunu, ağabeyliğini, olumlu olumsuz eleştirilerini ve sevgini bizden hiç eksik etmedin. Yolun açık olsun Hıncal Abi.

Ali Kocatepe: 52 yıllık dostumdu. Bende çok emeği olan abimdi. Sırdaşımdı, arkadaşımdı, hocamdı. Hıncal hocam artık yok.

Betül Demir: Sevdiğin her şarkıda seni, dostluğunu, hayatıma kattıklarını, uzun sohbetlerimizi, bahçende dost meclisimizi, paylaştığımız her anı sevgiyle anacağım. Huzurla uyu benim özgür ve özgün dostum.

Ece Gürsel: Daha 5 dakika önce provada kulağını çınlattım, 2 dakika sonra da telefon geldi. Her şey 10 dakika içinde... Kelimelerin bittiği yerdeyim. Ah be Hıncal, ah...

Pelin Akil: Bir büyük kayıp daha, ne çok severdik birbirimizi. Benim için çok güzel şeyler yazmıştı. Gözlerim doldu.

Yavuz Seçkin: Bugüne kadar verdiğin her türlü destek için sağol Hıncal Abi. Seni şen kahkahalarınla hatırlayacağım.

Ebru Destan: Hıncal Abim, mekânın cennet olsun. Bana hep abi, dost oldun, güzel insandın.

Uğur Uludağ: Tiyatroya, operaya, sinemaya, kitaplara, müziğe, resme, heykele verdiğin emekler için yürekten teşekkürler.