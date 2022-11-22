Lewandowski penaltı kaçırdı Meksika ile Polonya yenişemedi | Meksika 0 - 0 Polonya MAÇ SONUCU

44 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

MEKSİKA-POLONYA İLK 11'LER

MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin

POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski