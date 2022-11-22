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    • Spor
    • 22.11.2022 20:24
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    • 22.11.2022 21:20
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    Lewandowski penaltı kaçırdı Meksika ile Polonya yenişemedi | Meksika 0 - 0 Polonya MAÇ SONUCU

    Son dakika 2022 Dünya Kupası haberleri | Dünya Kupası'nda heyecan 3. günde de sürdü. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Polonya'da Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta iki taraf da gol bulamadı ve maç 0-0 sona erdi.

    takvim.com.tr
    Lewandowski penaltı kaçırdı iki takım yenişemedi

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Meksika ile Polonya ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Polonya, Lewandowski ile bir penaltıdan yararlanamazken, mücadele golsüz sona erdi.



    MAÇTAN DAKİKALAR
    26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Herrera son çizgiden yaptığı ortaya arka direkte Vega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
    45. dakikada Lozano'nun ceza sahasına taşıdığı top Sanchez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşta kaleci Szczesny topu kornere çeldi.



    56. dakikada Lewandowski'nin Moreno tarafından ceza sahası içinde çekilmesi sonrası hakem Beath, VAR uyarısı ile birlikte pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
    58. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Ochoa soluna uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

        44 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR
        Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti.

        MEKSİKA-POLONYA İLK 11'LER
        MEKSİKA: Ochoa, Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo, Alvarez, Herrera, Chavez, Lozano, Vega, Martin
        POLONYA: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski

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