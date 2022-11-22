Lewandowski penaltı kaçırdı Meksika ile Polonya yenişemedi | Meksika 0 - 0 Polonya MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Herrera son çizgiden yaptığı ortaya arka direkte Vega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
45. dakikada Lozano'nun ceza sahasına taşıdığı top Sanchez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşta kaleci Szczesny topu kornere çeldi.
56. dakikada Lewandowski'nin Moreno tarafından ceza sahası içinde çekilmesi sonrası hakem Beath, VAR uyarısı ile birlikte pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Ochoa soluna uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.