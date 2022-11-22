Danimarka Tunus engeline takıldı! Danimarka 0 - 0 Tunus 2022 Dünya Kupası MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ilk maçında Tunus ile kozlarını paylaştı. Heyecanlı mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma böylece 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
SÜPER LİG YILDIZLARI SÜRE ALAMADI
Danimarka'nın, Tunus ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ın futbolcusu Nelsson ile Trabzonspor'un oyuncusu Larsen oyuna dahil olmadı. Ayrıca Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius 65. dakikadan itibaren Tunus karşısında sahada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Drager'in vuruşunda savunmaya çarpan top, üstten kornere çıktı.
32. dakikada Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kjaer'in indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında boşta kaldı. Laidouni önünde bulduğu topa sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.
43. dakikada Tunus'un atağında Msakni'nin ara pasında savunma arkasında Jebali topla buluştu. Jebali'nin aşırtma vuruşunda kaleci Schmeichel topu kornere çeldi.
52. dakikada Tunus'un sağ taraftan kullandığı kornerde Slimane'nin ceza sahasına gönderdiği topta ceza sahasında Drager'in vuruşu savunmadan kornere gitti.