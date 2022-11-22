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    • Spor
    • 22.11.2022 16:05
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    • 22.11.2022 18:11
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    Danimarka Tunus engeline takıldı! Danimarka 0 - 0 Tunus 2022 Dünya Kupası MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri | Katar'da 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. D Grubu'nda mücadele eden Danimarka ile Tunus karşılaştı. Saat 16.00'da başlayan mücadeleden gol sesi çıkmazken, iki takım da birer puana razı oldu.

    Danimarka Tunus engeline takıldı

    2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ilk maçında Tunus ile kozlarını paylaştı. Heyecanlı mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma böylece 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

    SÜPER LİG YILDIZLARI SÜRE ALAMADI
    Danimarka'nın, Tunus ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ın futbolcusu Nelsson ile Trabzonspor'un oyuncusu Larsen oyuna dahil olmadı. Ayrıca Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius 65. dakikadan itibaren Tunus karşısında sahada yer aldı.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    11. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Drager'in vuruşunda savunmaya çarpan top, üstten kornere çıktı.
    32. dakikada Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kjaer'in indirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
    39. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında boşta kaldı. Laidouni önünde bulduğu topa sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.



    43. dakikada Tunus'un atağında Msakni'nin ara pasında savunma arkasında Jebali topla buluştu. Jebali'nin aşırtma vuruşunda kaleci Schmeichel topu kornere çeldi.
    52. dakikada Tunus'un sağ taraftan kullandığı kornerde Slimane'nin ceza sahasına gönderdiği topta ceza sahasında Drager'in vuruşu savunmadan kornere gitti.



        57. dakikada ceza alanına yapılan ortada Dolberg'in yakın mesafeden kafa vuruşunda kalenin ortasına giden topu kaleci Dahmen uzaklaştırdı.
        69. dakikada Danimarka'nın atağında ceza sahası dışından Eriksen'in vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.
        70. dakikada Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Christensen'in kafa vuruşunda Cornelius yakın mesafeden dokunamadı ve top direkten oyun alanına döndü.
        90+3. dakikada Lindstrom'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Dahmen son anda kornere çeldi.

        MAÇTAKİ 11'LER
        Danimarka XI: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Olsen, Dolberg
        Tunus XI: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali

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