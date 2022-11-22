Danimarka Tunus engeline takıldı! Danimarka 0 - 0 Tunus 2022 Dünya Kupası MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ilk maçında Tunus ile kozlarını paylaştı. Heyecanlı mücadelede gol sesi çıkmadı. Karşılaşma böylece 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

SÜPER LİG YILDIZLARI SÜRE ALAMADI

Danimarka'nın, Tunus ile oynadığı karşılaşmada Galatasaray'ın futbolcusu Nelsson ile Trabzonspor'un oyuncusu Larsen oyuna dahil olmadı. Ayrıca Trabzonspor'un eski yıldızı Cornelius 65. dakikadan itibaren Tunus karşısında sahada yer aldı.