Şakası yok 'Saka'sı var! İngilizler Dünya Kupası ilk maçında gol şov yaptı





İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İngilizler 62'de Saka ile durumu 4-0'a taşıdı. Arsenal'in yıldızı böylece Dünya Kupası serüvenine iki golle başlamış oldu. Golden 3 dakika sonra ise İran golü buldu. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Taremi skoru 4-1 yaptı. 70. dakikada oyuna giren Rashford 1 dakika sonra fileleri havalandırdı: 5-1... 90. dakikada ise Manchester City'nin yıldızı Grealish sahne aldı: 6-1... İran, 90+10. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mehdi Taremi skoru 6-2 olarak tayin etti. İngiltere bir sonraki maçında ABD ile karşılaşacak. İran ise Galler ile kozlarını paylaşacak.

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