Şakası yok 'Saka'sı var! İngilizler Dünya Kupası ilk maçında gol şov yaptı

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etti. Maçın ilk 30 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmazken, İngiltere 35. dakikada Bellingham ile öne geçti. 19 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupaları tarihinde gol atan en genç 10. oyuncu oldu. İlk golün ardından İran karşısında üstünlüğü tamamen eline geçiren İngiltere, 43. dakikada Saka ve 45+1. dakikada Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İngilizler 62'de Saka ile durumu 4-0'a taşıdı. Arsenal'in yıldızı böylece Dünya Kupası serüvenine iki golle başlamış oldu. Golden 3 dakika sonra ise İran golü buldu. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Taremi skoru 4-1 yaptı. 70. dakikada oyuna giren Rashford 1 dakika sonra fileleri havalandırdı: 5-1... 90. dakikada ise Manchester City'nin yıldızı Grealish sahne aldı: 6-1... İran, 90+10. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mehdi Taremi skoru 6-2 olarak tayin etti. İngiltere bir sonraki maçında ABD ile karşılaşacak. İran ise Galler ile kozlarını paylaşacak.