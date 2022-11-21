CANLI | İngiltere - İran maçı canlı anlatım İZLE

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran ile karşılaşıyor.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetiyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

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İNGİLTERE - İRAN İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Saka, Kane

İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi

BİR KEZ DAHA QUERIOZ

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arıyor.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim oldu.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.