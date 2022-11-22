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    Rizespor’un yıldızı Yannick Bolasie’den TAKVİM’e özel açıklamalar: Muleka ile Masuaku benim ilhamım

    Premier Lig tecrübesi olan Rizespor’un forveti Yannick Bolasie, Beşiktaş’ta oynayan vatandaşları Jackson Muleka ve Arthur Masuaku’ya çağrı yaptı. İşte detaylar...

    Emrah Karalinç
    Muleka ile Masuaku benim ilhamım

    Çaykur Rizespor'un Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Yannick Bolasie, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Rizespor taraftarlarının Süper Lig'e yükselmeleri yönündeki beklentilerine karşılık vermeye çalışacaklarını ifade eden Bolasie, "Maksimum sayıda gol atmak istiyorum. Takım olarak hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve orada kalıcı olmak" diye konuştu.



    "MULEKA DAHA ÇOK GOL ATACAKTIR"
    Beşiktaş'taki yakın arkadaşları Jackson Muleka ve Arthur Masuaku'ya da mesaj gönderen Bolasie, "İkisi benim ilhamım oldu. Onlar iyi arkadaşlarım. Futbol aşkımı daha da alevlendiriyorlar. Kasımpaşa'da Jackson Muleka'nın üzerine kurulu bir oyun sistemi vardı. Ama Beşiktaş'ta ise işler çok daha farklı. Weghorst, Cenk Tosun gibi isimlerle rekabet halinde. Sistem ve takım değişikliği onu etkiledi. Muleka'nın daha çok goller atacağını ve Beşiktaş'a bundan sonraki süreçte katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.

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