Süper Lig ekibiyle anlaştı! İşte Selçuk İnan’ın yeni adresi

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa, Şenol Can ile ligde çıktığı 13 maçta aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilginin ardından yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, en son Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan ile anlaştı. Konuyla ilgili resmi açıklamayı yapması beklenen Kasımpaşa'nın bir imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN