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    • Spor
    • 21.11.2022 14:59
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    • 21.11.2022 15:02
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    Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan oldu

    Son dakika haberi! Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ı getirdi. Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da Fatih Terim'in yanında antrenörlük deneyimi yaşayan Selçuk İnan, ilk kez teknik direktör olarak görev yapacak.

    takvim.com.tr
    Süper Lig ekibiyle anlaştı! İşte Selçuk İnan’ın yeni adresi

    Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibi, Şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra Selçuk İnan ile anlaştı.

    SELÇUK İNAN İÇİN BİR İLK
    2020 yılında 9 yıl boyunca formasını giydiği Galatasaray'da aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran İnan, ilk antrenörlük görevine o dönem Galatasaray'ın başında yer alan deneyimli teknik adam Fatih Terim'in yanında başlamıştı. Selçuk İnan, kariyerinin ilk teknik direktörlük görevine hazırlanıyor.

    RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
    Süper Lig'de 13. sırada yer alan Kasımpaşa, Şenol Can ile ligde çıktığı 13 maçta aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilginin ardından yollarını ayırmıştı. İstanbul temsilcisi, en son Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Selçuk İnan ile anlaştı. Konuyla ilgili resmi açıklamayı yapması beklenen Kasımpaşa'nın bir imza töreni düzenleneceği ifade edildi.

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