Selçuk İnan Mehmet Topal ve Tayfur Bingöl! Menajer Batur Altıparmak'tan 3 isim hakkında kritik açıklamalar

Beşiktaş'ta kiralık oynayan Tayfur Bingöl, West Bromwich'te forma giyen Okay Yokuşlu ve birçok ünlü futbolcunun temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı.

"TAYFUR BEŞİKTAŞ'TA MUTLU, HENÜZ GÖRÜŞMEDİK"

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık gelen 29 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün geleceği hakkında konuşan Altıparmak, "Tayfur Bingöl şu anda Beşiktaş'ta mutlu ve futboluna bakıyor. İyi performans sergilemek ve takıma katkı sağlamak istiyor. Tayfur'un sözleşmesi zaten belli. Opsiyonlu, kiralık. Beşiktaş eğer bu opsiyonu kullanmak isterse devam eder. Alanyaspor'a opsiyon konusunu zaten sormasına da gerek yok. Ama şu anda bunları konuşmak için erken. Beşiktaş ile geleceğe dönük bir konuşma henüz olmadı. Tayfur'un odaklandığı şey düzenli olarak oynayabilmek ve takımına da maksimum katkıyı vermek" ifadesini kullandı.

"AVRUPA'YA GİDEN OYUNCUNUN TÜRKİYE'YE DÖNMEMESİ TARAFTARIYIM"

Önceki transfer dönemlerinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile anılan ancak; kariyerine İngiliz ekibi WBA'da devam eden Okay Yokuşlu için ünlü menajer, "Okay Yokuşlu şu anda İngiltere'de kariyerine devam ediyor ve bu tercih için de memnun. Ada'daki futbol hayatından ötürü de mutlu. Ben, Avrupa'ya giden yerli oyuncuların Türkiye'ye dönmemesi taraftarıyım. Avrupa'ya giden futbolcu, imza atacak bir kulüp bulamazsa başka tabi. Onun için Okay'ın da yurt dışında kariyerine devam etmesi iyi bir seçim oldu" diye konuştu.

"SELÇUK İNAN'A BİRDEN FAZLA TEKLİF VAR"

Selçuk İnan'ın teknik direktörlük planı ile ilgili soruya Altıparmak, "Selçuk İnan'a birçok teklif var. Bildiğiniz üzere Selçuk İnan, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yaptı. Birçok teklif geldi kendisine. Kendisini geliştirmek için de sürekli olarak eğitimlere katılıyor. Yurt dışına örneğin; İspanya'ya gidiyor. Çeşitli Avrupa ülkelerinde gözlemlemeler yapıyor. Farklı modelleri inceliyor. Selçuk İnan kendisini teknik direktörlüğe hazırlıyor. Türkiye'de en başarılı teknik adamlardan biri olmak istiyor. Hedefi bu" dedi.

"TOPAL, SPOR YORUMCULUĞUNU DÜŞÜNMEDİ"

İspanya'da Valencia, Türkiye'de ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ile Başakşehir'de forma giyen ve yakın dönemde futbolu bırakan Mehmet Topal için ise Altıparmak, "Mehmet Topal futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu teklifleri aldı. Ama bunu düşünmedi. O da futbolun içinde kalmak istiyor. Futbol sonrası kariyerini planlıyor, kendisine yatırım yapıyor. Teknik direktörlük için 1-2 seneye Mehmet Topal'ın da hazır olacağını ve Türk futboluna çok katkıda bulanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.